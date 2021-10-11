避免入夜驟雨致災！花蓮緊急撤離7鄉鎮1911人

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在秀林鄉長陪同下，前往銅門村潛勢區域逐戶宣導撤離。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚11日下午在秀林鄉長王玫瑰陪同下，前往銅門村向潛勢區域逐戶宣導撤離，提醒村民配合撤離，避免可能的災害帶來傷亡。

花蓮防災應變中心表示，全縣多個鄉鎮，包括鳳林鎮、壽豐鄉、光復鄉、瑞穗鄉、秀林鄉、萬榮鄉與卓溪鄉，目前處於土石流黃色警戒區域，其中秀林鄉共有28條潛勢溪流，徐榛蔚呼籲民眾不可掉以輕心，仍需做好防災應變準備。

依據中央氣象局資料顯示，11日起至13日總雨量預測，宜蘭、花蓮、台東等平地約300至500毫米，花蓮山區將上看800毫米，夜間降雨增加，潛勢區域可能由黃色警戒轉為紅色警戒。

徐榛蔚表示，秀林鄉與萬榮鄉潛勢溪流住戶居民將進行預防性撤離到收容所，收容所會準備好食物與相關用品，民眾不用擔心生活受到影響，有在服用慢性病藥物的長者也要隨身攜帶相關藥品。

秀林鄉與萬榮鄉將從下午三點半開始至下午六點半完成強制撤離。本次預計撤離人數鳳林鎮87人，壽豐鄉69人，光復鄉91人，瑞穗鄉34人，秀林鄉1,396人，萬榮鄉165人，卓溪鄉69人，共計1,911人。