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疫情鬆綁大解放　五倍券發威百貨購物中心餐廳復甦力道強

▲振興五倍券發威，餐廳復甦力道強。

▲振興五倍券發威，餐廳復甦力道強。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

振興五倍券於雙十連假前發放，全台百貨零售業引領期盼能為自家增添買氣。大江購物中心副總經理何旭魁11日表示，此次觀察後疫情時期，發現一特殊現象：吃、玩比買重要，由於之前疫情嚴峻民眾被迫待在家防疫，所以這次連假讓宅在家悶太久的民眾有如大解放似的，除了到各景點休閒玩樂，大江餐廳的業績連假首日大幅成長10%。

反觀零售初期買氣受到吃喝玩樂的排擠、初期買氣不佳，不過連假人潮在連假後半場明顯買氣回升。桃園大江購物中心週年慶表現平穩，整體業績較去年成長8%，主要成長動能來自餐廳、家電健康器材、3C、嬰童、運動用品等業種，這些高成長業種均有5至15%不等的成長表現。

副總經理何旭魁表示：今年大江週年慶因應疫情變化，此次以先搶先贏，用時間換空間提早做週年的策略，自9月18日開跑至今較去年同期成長8%。尤其是放寬餐飲的內用防疫規範後，民眾喜愛可以在餐廳裡大啖美食，讓餐廳在10月8日、週慶首日就看到餐廳業績大幅顯著成長約10％。

館內振興五倍券的收單金額第二天為首日的四倍，隨著民眾陸續領券消費、以及政府多項刺激經濟的方案、大江專櫃品牌都積極投入五倍券的擴大回饋送活動下，緊接著10月19日起將有WHY AND 1/2和11月adidas等品牌龍頭重磅級的大型特賣會陸續登場助陣，皆有助於帶動業績營收，樂見第四季漸入佳境、後勢看俏。

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