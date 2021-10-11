蔡英文國慶演說劃4大重點　「中華民國72年」藏玄機

▲總統蔡英文發表國慶講說。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文昨（10日）上午以「共識化分歧團結守台灣」發表國慶演說，近5千多字的演講稿共提及47次「台灣」、6次「中華民國」以及3次「中華民國台灣」，此外，全文近3分之1都在談兩岸關係，以「中華民國72年」、「4個堅持」，「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞」，回應對岸一中論述，對內則訴求朝野放下成見。

總統府發言人張惇涵昨天透過臉書透露，蔡英文今年的國慶演講可以說是她自2016年以來執政的心路歷程，早在中秋節前她就自己草擬了部分初稿，「這是身為一位不再競選連任的總統，在接下來的任期當中，唯一沒有大選激情的國慶日，想對所有國人說的內心話。」

《東森新媒體ETtoday》歸納近5千字國慶演說中的4大重點：

重點1：「中華民國72年」回應習近平統一論述

中華民國國慶前夕，中國國家主席習近平10月9日發表辛亥革命110年談話，內容定調「和平統一、一國兩制」，延續強化他在中共建黨百年提出的反獨論述；隔天，蔡英文就在中華民國國慶典禮直言「此時此刻的中華民國，正處在72年來最複雜多變的局勢當中」，前後共講了5次「72年」，一語切開「中國」與「中華民國台灣」，打破一中框架論述，同時也有台灣「共同體」是以1949年政府遷台為起點的意涵。

實際上，蔡英文從2019年的國慶演說開始，就以國民政府遷至台灣的1949年，作為「中華民國台灣的新起點」，與1911年的「舊起點」做區隔；而在今年的演講稿裡，也只有開頭提到了「110年」，後文則只剩下「中華民國來台後的72年」。

值得注意的是，相較2020年國慶演說「在區域國家、乃至於全世界，都在擔憂中國擴張霸權的此刻」等語，蔡英文今年則說，「此時此刻的國際政治，正發生劇烈變化。威權主義的擴張，讓全世界支持自由民主價值的國家，都有警覺，而台灣正處在民主防線的最前緣」，較去年的「擔憂」更進一步，變成實際的「劇烈變化」。

同時蔡英文也強調，台灣將會致力於區域和平發展，在兩岸關係上，則是「我們期待兩岸關係和緩，我們不會冒進，但絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服」，同時「善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變。」

此外，蔡英文在國慶演說中提到「北京當局在全面掌控香港」，並稱兩岸要解決分歧必須透過平等對話，並指會持續充實國防，藉此「確保沒有人能逼迫我們走向中國設定的路徑，因為中國所設定的路徑裡頭，不會有台灣民主自由的生活方式，更不會有2300萬人的主權。」

重點2：對內拋「4個堅持」，向與會在野黨主席喊話

蔡英文昨天在發表國慶演說時，直接向在野黨喊話要凝聚團結共識，拋出兩岸論述的「4個堅持」，永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

蔡英文並直接向坐在一旁觀禮的藍白黃在野黨主席說，「這樣的堅持，從來都不是一黨一派的堅持。今天，國民黨的朱立倫主席、民眾黨的柯文哲主席、時代力量的陳椒華主席，都在現場」，並肯定他們的出席是台灣民主美麗的風景。

重點3：內政議題點名國土規劃、修憲、轉型正義、能源政策

內政議題方面，蔡英文昨天以「政府體制和組織、地方制度、國土規劃和區域發展等重要的治理議題，做必要的檢討調整」，回應近期政壇熱議的大新竹合併議題；也稱必須面對憲改，呼籲朝野放下成見，尋求最大的交集。

此外，對於蔡政府執政以來致力推動的轉型正義工程，蔡英文昨天也說，轉型正義「考驗我們這一代人的智慧跟勇氣」；另對國際社會高度關注的能源政策，她直言，「沒有一個國家可以在反覆的能源政策下，持續累積經濟成長的動能」，對比重啟核四、珍愛藻礁等攸關能源議題的公投案，即將在今年底登場，相當耐人尋味。

蔡英文也再度喊話呼籲團結，表示「過去這些公共議題的討論，很容易因為政黨立場的不同，或是政治認同的分歧，讓原本只是路徑手段的不同，被無限上綱成意識形態的爭執。這些爭執無助於國家發展，只會讓我們被迫內耗、原地打轉」，並談及將引進社會力，尋求解決這些議題的路徑。

重點4：國慶演說抓緊時事，凝聚台灣人共同體

蔡英文昨天的國慶演說主軸定調「共識化分歧、團結守台灣」，長達近5千字的演講稿中，結合許多時事議題及非政治圈的名人，拉近與民眾的距離。例如訴求台灣內部應該凝聚共識時，拋出「鄭南榕是外省人，瑞莎原本是烏克蘭人，温貞菱的母親是菲律賓華人，父親是客家跟日本的混血。不久前才離開我們的棒球選手王光輝，則是阿美族人」。

另蔡英文也結合10月初自由潛水世錦賽國旗「被消失」事件說，「國旗不見了我們一起生氣、台灣被打壓我們一起憤怒」；最後用今年全民瘋東奧比賽為引子，談到台灣「共同體」，「2021年，台灣最感動的畫面之一，就是東奧英雄回國時，我們的國軍出動幻象兩千，在我們自己的領空上，歡迎他們回來」，以國家英雄為國慶演說作結。