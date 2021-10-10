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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦稱台灣前途由中國人民決定　王定宇：憑什麼？頭殼破空

▲▼立法院外交國防委員會 王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王定宇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文今（10日）國慶演講，談到當前兩岸複雜情勢，強調台灣不會冒進但主權不退讓，並把兩岸國號「並陳」稱互不隸屬。大陸國台辦發言人馬曉光批評台獨是絕路，台灣的前途由全體中國人民共同決定。對此，民進黨立委王定宇抨擊，台灣的前途由台灣2350萬人決定，憑什麼和中國14億人一起決定？是頭殼破一空嗎？

王定宇指出，問個常識題，中國是14億人決定自己未來？或是中國共產黨一黨、習近平一人決定14億人的未來？中國14億人都無法決定自己的命運了，中國共產黨要割韭菜就割韭菜，中國人連個誰當市委書記都管不了，中國人自己都決定不了自己，還管到台灣。

王定宇提到，台灣從里長到總統，通通是人民一票一票選出來的，中國14億人是誰有台灣投票權？「台灣有誰蠢到把自己的未來交給獨裁中國決定，不是蠢爆就是壞爆，像那個馬英九，幾乎全家族都拿美國護照，然後要求台灣和未來子孫的前途，交給中共一同決定，是蠢或壞呢？」

王定宇還說，台灣人自己決定未來，國際多公開表示台灣的未來由台灣人決定，主張台灣的未來由中國14億人和台灣人共同決定的，其實就是把台灣未來交給中共一黨、習近平一人決定台灣未來，會這樣主張的，只有中國共產黨和它的附庸，其中一支附庸就在台灣當害蟲。

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