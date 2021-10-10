把COVID-19變成人！29個病毒真人版　駁二「疾病擬人展」開跑

▲高雄駁二藝術特區「這。不會考2：疾病擬人展」，將幾世紀以來困擾人類的傳染病「變身」為人類。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

COVID-19的影響全球，讓人們重新思考與病毒的關係，高雄駁二藝術特區近推出「這。不會考2：疾病擬人展」，將幾世紀以來，29個困擾人類的傳染病「變身」為人類，以不同於課本的方式帶大家認識流行疾病，讓網友也紛紛告白「德國麻疹好帥！」即日起至2022年2月6日於駁二大義區C7倉庫展出。

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▲嚴重特殊傳染性肺炎 COVID-19，畫家蚩尤繪製。（圖／Facebook／駁二藝術特區 The Pier-2 Art Center）

高雄市政府文化局長王文翠表示，展覽由駁二動漫倉庫聯名疾病管制署「DISEASE疾病擬人」創作計畫，是台灣公部門與台灣繪師聯手，打造臺灣原創動漫IP的優秀案例，由繪師將傳染病擬人化，並創作出系列角色，每位人物設定都隱藏不同的傳染病密碼、衛教小知識。

而此次聯名展覽將以策展手法更深入探究，以「疾病擬人」創作，將肉眼不可見的細菌、病毒具象化，減少因未知產生的恐懼，同時也提醒著疾病如影隨形的存在，讓大家可以更了解疾病與我們生活之間的連結。

▲高雄駁二藝術特區「這。不會考2：疾病擬人展」，將幾世紀以來困擾人類的傳染病「變身」為人類。（圖／高雄市政府文化局）

展覽分為5大展區，「序曲」以魔幻螢光空間作為開場，回顧中世紀黑死病大流行，並以藝術家溫晉豪「痛娛樂」系列聲音裝置作揭幕，作品中的音樂演出長度，等同於死亡人口平均間隔，透過樂曲的循環表現生命的缺席及出現，讓人們意識到統計數字背後的生命之重。

「病原時尚」單元則由時尚設計師Fish Kuang和Chuck Lee操刀，為疾病角色進行符合特性的服裝設計，甚至還有桿菌、冠狀病毒外觀作設計的時尚單品。

「年度風格疾病」單元，則以時裝伸展台回顧百年來的疾病流行史，由繪師蚩尤、羅培珊、Say HANa所創作的「鼠疫、新型A型流感、MERS」等角色走上伸展台，展示不同年代最具影響力的經典時尚、野性潮流指標，舞台背景投影著疾病流行年代和感染數據，發現疾病的影響力歷久不衰和新興傳染疾病的致命性。

▲「誰來晚餐？」觀眾需透過窺孔觀看與誰共食，由微型食物設計師Mr.Pocket，以料理模擬擬人化的疾病角色生活型態。（圖／高雄市政府文化局）

而「誰來晚餐？」觀眾需透過窺孔觀看與誰共食，由微型食物設計師Mr.Pocket以料理模擬擬人化的疾病角色生活型態，從迷你飯桌上的擺設，表現疾病的病徵、傳染窩、傳染途徑，像是萊姆病喜愛的麵包上印有紅色塗鴉，如同疾病造成的遊走性紅斑病徵。

最後單元由平面設計師一步工作室為「DISEASE疾病擬人」設計一系列的識別視覺，突顯各疾病不同的傳染途徑。卡牌設計讓觀眾更了解疾病，並以「當我們同在一起」拍貼互動讓觀眾意識疾病的存在，提供觀眾與疾病共處的防疫處方建議。

▲德國麻疹 Rubella，Say HANa 繪製。（圖／Facebook／駁二藝術特區 The Pier-2 Art Center）

日前駁二藝術特區在臉書粉絲專頁公布全系列「疾病擬人圖鑑」視覺，邀網友投票選出最受歡迎的角色，並以票選結果製作限量贈品，每個疾病角色都擁有各自擁護者留言告白，在開展前就引起網友熱烈回應與分享。

不少網友紛紛留言告白「喜歡德國麻疹，好帥！」、「德國麻疹又帥又有巧思」、「糟糕選擇障礙了！」、「梅毒也好可愛！」、「喜歡百日咳跟鼠疫！」、「最喜歡登革熱了，日本偶像組合！」

▲中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 MERS，Say HANa 繪製。（圖／Facebook／駁二藝術特區 The Pier-2 Art Center）

▲麻疹 Measles，蚩尤-畫家 繪製。（圖／Facebook／駁二藝術特區 The Pier-2 Art Center）

▲漢他病毒症候群 Hantavirus Syndrome，羅培珊 繪製。（圖／Facebook／駁二藝術特區 The Pier-2 Art Center）

此次展覽共展出29位疾病擬人角色，角色造型各自對應不同的疾病特色，駁二也與COSER社群合作，將其中角色化身真人版， 10月31日萬聖節當日也將邀請「真人日本腦炎」及其他角色於駁二園區見面互動。

▲駁二也與COSER社群合作，將其中角色化身真人版。（圖／高雄市政府文化局）