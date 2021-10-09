主計長喊蚵仔麵線20元　王世堅：蘇貞昌1句話讓我好怕

記者鄒鎮宇／綜合報導

行政院主計長朱澤民日前備詢時稱一碗蚵仔麵線20元，被批不食人間煙火，行政院長蘇貞昌也出面緩頰，說會邀請主計長吃蚵仔麵線。對此，民進黨台北市議員王世堅表示，他很害怕蘇貞昌的這一句話，因為上次行政院去吃牛肉麵，「後來牛肉麵店發生什麼事，大家也都曉得，我希望說就不必了，省省」。

王世堅日前在政論節目《庶民大頭家》表示，蘇貞昌認為主計長朱澤民是「小事糊塗、大事清楚」，但在他看來，朱澤民認為不知道蚵仔麵線、水餃、滷肉飯的價格是小事，這對人民來說卻是大事，「我們升斗小民日常生活的事，就是你官員的大事，更是你主計長的大事」。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）







▲台北市議員王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）



王世堅說，主計處除了掌管政府支出之外，也要統計、分析國內各項物價，因此蚵仔麵線、滷肉飯這些代表了民生每日的必需品，等於大宗民生物資，屬於民生息息相關的飲食問題，若主計處的人這些都不瞭解，就等同坐在辦公室裡面吹冷氣，只看數據作評斷，「你沒有親身體驗的時候，你做出來的任何研究跟調查，都是白費的。」

針對蘇貞昌緩頰朱澤民不常吃蚵仔麵線，才不清楚價格，未來會邀請朱澤民一起用吃蚵仔麵線。王世堅表示，希望蘇貞昌可以省省，上次行政院說要吃牛肉麵，後續發生什麼事，大家也都清楚，希望蘇貞昌提醒朱澤民對於民生的每一項、每日的必須消費要清楚明瞭、感同身受。

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