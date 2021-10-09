外交部又出包！國慶酒會標案年份誤植「109年」　朝野立委批螺絲鬆

▲外交部又出包！駐處標案誤植國慶酒會年份。（圖／翻攝自開放政府標案網站）

記者呂晏慈／台北報導

外交部近期頻頻出包，先是在雙十國慶的對外宣傳影片把瑞士高山當作台灣玉山，現又被爆出，駐布里斯本辦事處竟然還在招標舉辦「109年」國慶酒會。對此，國民黨立委陳以信批評，外交部螺絲鬆了，對於這個錯誤應該深切檢討，之後立法院外交及國防委員會將邀請外交部長吳釗燮備詢，「我們來幫他們拴緊螺絲」；民進黨立委趙天麟則說，近年外交部工作表現亮眼，這些小錯誤是「瑕不掩瑜」，但近期頻頻出包仍然顯示螺絲鬆了，都是不應該犯的錯誤。

根據開放政府標案網站資料，今年9月9日刊登「駐布里斯本辦事處徵求109年國慶酒會場地服務」和「駐布里斯本辦事處徵求109年國慶酒會餐飲服務」兩項招標資訊，招標金額分別為12萬2542元及16萬3389元，明顯是搞錯國慶酒會年份，把「110年」誤植為「109年」。

陳以信今天受訪批評，外交部最近螺絲鬆了，不斷出錯，現在還出現公文書登載不實的狀況，外交部對於這個錯誤應該深切檢討，並且盡快改正，若是不能在系統上改正，「會成為網頁上永久的笑柄」。

陳以信說，最近外交部不止這個烏龍，還有把瑞士高山當成台灣玉山，顯示其內部監管機制非常鬆散，也沒有看到未來如何改善相關機制；對比2017年外交部發放第二代晶片護照（e-Passport）內頁誤用華盛頓杜勒斯國際機場照片爭議，當時有懲處相關人員，這次卻沒有看到，近期外交及國防委員會將邀請吳釗燮進行業務報告，立委也會加強質詢監督。

趙天麟則說，外交部在這幾年的外交工作上做得很辛苦，表現也很亮眼，這個小錯誤是瑕不掩瑜，但仍是不應該犯的錯誤，他要提醒外交部，趁這個機會好好整頓一下，不要以亮麗的成績為自滿。

趙天麟建議，近期的風波看出，外交部標案的似乎有被少數廠商長期佔有、失去多元性的端倪，內部螺絲應該拴緊一點，同時讓更多民間業者一起參與行銷工作，讓業者在良性競爭情況下，進步更快速。

對於此次疏漏，駐布里斯本辦事處回應，關於該處辦理徵求本年國慶酒會餐飲服務與場地服務兩項標案時，發生中文標案名稱錯誤，經查本案該處確實依循《政府採購法》相關規定辦理該二標案之公告、詢價及決標事宜；該處同仁於輸入中文標案名稱時，不察將「110年」誤植為「109年」，英文標案名稱則均敘明「2021」無誤。

▲該標案將110年度國慶酒會誤植為「109年」。（圖／翻攝自開放政府標案網站）