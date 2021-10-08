研究生打高端「右側頸動脈血栓」昏迷22天　父淚訴：政府不聞不問

▲針對有民眾打高端後昏迷22天一案，民眾黨立委賴香伶、張其祿8日召開記者會。（圖／賴香伶辦公時提供）



記者陳家祥／台北報導

就讀中正大學法律所的黃姓同學，日前施打高端疫苗後，在9月16日騎機車停等紅燈時突然軟癱昏倒，在嘉義縣大林慈濟醫院加護病房昏迷長達22天，黃同學父母只能放下工作、南下照顧孩子，經院方主動通報後，卻無任何政府相關單位前往探視，立委賴香伶、張其祿、黃爸爸8日召開記者會，要求衛福部盡速主動派員調查此一疑似高端疫苗嚴重不良反應事件。

賴香伶指出，現行的「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」過於嚴苛，國人在高端疫苗三期試驗尚未完成下，政府即給予緊授權並鼓勵民眾接種，民眾也基於群體免疫注射疫苗，若因此施打疫苗產生不良反應是基於公共利益下的特別犧牲，應放寬預防接種受害救濟給付。

賴香伶說，新冠疫苗進行「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，較107年修法前更嚴。台灣民眾黨也會研議提出修法版本來完善對於國人及弱勢族在於COVID-19新冠疫苗接種救濟有所保障。

立委張其祿則表示，黃同學在有限的疫苗種類取得下，選擇接種國產高端疫苗。而在事件發生後，國產疫苗公司不但未主動收集跡證，累積不良反應案例，也未見政府要求國產疫苗公司。

張其祿強調，政府必須立即針對施打疫苗接種救濟能更為具體並放寬補助標準，尤其對於弱勢家庭疫苗接種相關補助必須再強化，政府更應保障民眾權益並減少疑慮，完善疫苗接種救濟程序。