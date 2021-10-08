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17歲女高中生「被強制做手術」　醫開刀一半…逼她打電話借錢繳費

▲▼無病女學生被推上手術台。（圖／翻攝自微博）

▲網爆無病女學生被推上手術台。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西安康一名未成年女學生，日前被曝無病卻被民營醫院的醫生推上手術台。對此，安康市健委回應稱，調查確認不存在手術中簽字和虛假手術問題，但醫院管理不規範，已停業整頓，操姓主治醫生被停止執業活動，約談並責令醫院院長辭職。

大陸網友「秦觀四海」前日在微博發文《無病女學生被推上手術台，手術中途讓打電話借錢，安康這家民營醫院喪盡天良！》爆料，未成年路姓女學生滑手機時，彈出安康興安醫院的諮詢窗口，她因身體不適到院檢查後，醫生直接為她做手術。

沒想到在手術中途，醫生還停下來讓路女簽手術同意書和費用單據，她感到不對勁要求給家長打電話，但被對方制止。醫生還稱，她有生命危險，讓她趕快籌錢繳費，包括在互聯網平台借款。

事後女生重新去另外一間醫院檢查發現，安康興安醫院檢查報告單上的症狀根本沒有。該事情曝光後，引起輿論不斷發酵，網友怒斥，「無法無天，忘記了中國是法制社會，民營醫院想錢想瘋了？怎麼不把他媽推向上手術台，賣買人體器官？主管部門政府應嚴查，封殺。」

▲▼無病女學生被推上手術台。（圖／翻攝自微博）

▲病歷單。（圖／翻攝自微博）

對此，安康市漢濱區政府通報稱，本月4日，17歲的「路某甲」被醫生操某診斷為宮頸贅生物，不存在手術中簽字、虛假手術（在其他醫院檢查的部位與安康興安醫院手術部位不是同一部位）問題。安康興安醫院在沒有監護人陪同、簽字的情況下對未成年人進行檢查和手術，存在管理不規範、告知不到位、醫風醫德不端正等問題。

此前，四川《封面新聞》報導，通過天眼查搜索發現，涉事的興安醫院2年前已註銷。為何還能繼續行醫？漢濱區衞健委工作人員稱，對這一情況還不了解。

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