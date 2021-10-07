五倍券明上路　蘇貞昌提醒各部會：注意流程、勿造成混亂

▲五倍券8日上路，已有業者祭出優惠預告吸引民眾消費。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

五倍券將於8日上午正式開放使用。行政院長蘇貞昌7日主持行政院會時表示相關部會做好準備，並注意流程妥適性，不要造成混亂。至於部分部會推出的加碼券叫好叫座，民眾登記踴躍，導致中籤率約10％，是否會加碼？政院發言人羅秉成說，相關部會要評估有無加碼必要性，有具體作為會對外界說明。

振興五倍券將於8日起開放領用，行政院長蘇貞昌今日表示，五倍券已有近1600萬人完成數位綁定跟預約，加碼券登入達6400萬人次。明天開始領用，適逢3天國慶連假，會有眾多出遊消費人潮，呼籲國人，防疫不鬆懈，戴好口罩、勤洗手。

羅秉成表示，明天五倍券開始領用，院長在院會也特別提示，要各部會做好準備，包括郵局、超商，印製、發送的情形等；儘管各部會也都表示準備妥當，但院長仍提醒，在發放過程中，相關流程都要注意妥適性，不要造成混亂或是突發的狀況，都要有所因應。中央印製廠印製的數量都是如常運作中，希望明天可以順利上路。

至於五倍券發行後對疫後經濟效應，羅秉成指出，就如上次國發會主委龔明鑫所說，去年三倍券帶來1000億經濟效應，預期今年五倍券如果也能像去年三倍券一樣領用，擴大消費，刺激的效應可以到達2000億。

羅秉成表示，整體經濟的發展不容易，疫情在國人同胞配合下穩定控制，經濟成長已經連續11年來最好，相信在五倍券刺激下，這樣的經濟成長目標可望再提升。