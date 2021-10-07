女機師境外or本土感染？前台大醫解答　「擴散社區機率」曝光

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女機師境外or本土感染？林氏璧解答　「擴散社區機率」曝光

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,空姐,機組員,桃園機場,桃機,出國,流感,空服員,長榮航空。（圖／記者李毓康攝）

▲機組人員。（資料照／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

華航女機師（案16377）曾接種2劑莫德納疫苗，Ct值從33降至22，且定序確認染Delta病毒株，接觸2名孩子就讀的2所小學預防性停課至12日。北市衛生局今（7）日也公布擴大採檢149人結果全為陰性。對此，前台大感染科醫師林氏璧認為，該案在國外染疫，屬境外移入機率大，在台灣往社區擴散機率微乎其微。

指揮中心指出，該名女副機師於9/23～26派飛至安哥拉治，27日至本月1日在桃園諾富特飯店進行隔離，結束後採檢PCR陰性，開始9天自主健康管理。10/3派飛到新加坡當日往返，2日、4日曾與家人接觸，5日PCR採檢呈陽性，Ct值33，6日上午二採降為22，其中N抗原陰性、S抗原陽性。

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前台大感染科醫師林氏璧指出，針對N抗原抗體陰性、S抗原的抗體陽性，「我們在幼兒園Delta群聚看過幾次了」，意思為抗體為先前打疫苗時所生成，但自然感染後才會發生的抗體尚未生成，因此屬於近期感染，Ct下滑則代表剛剛發病。

▲奇美醫學中心家庭醫學部醫師陳思伃指出，施打新冠疫苗，加上流感疫苗，可減少重症和病毒間交互作用，提供最大保護力。（圖／記者林悅翻攝）

▲即使打了疫苗仍有機會遭感染，但以輕症或無症狀居多。（圖／記者林悅翻攝）

林氏璧說，目前未見描述此案有症狀，也許後續才有症狀浮現，當然也可能是無症狀感染者，打了疫苗後仍有機率染疫，但在英國研究中已顯示無症狀或輕症比例變高，因此即使沒有症狀確診也不覺得奇怪。

究竟個案是在派飛美國安克拉治或在新加坡期間被傳染？林氏璧認為，還需要更多疫調，發病日若以6日病毒量高起來計算，往前算潛伏期離新加坡為2天、美國為10～14天，因此兩者都有可能。

▲國內疫情趨緩27日全國降至二級警戒，廣州街觀光夜市人潮漸回流。（圖／記者林敬旻攝）

▲林氏璧認為女機師將病毒擴散至社區的機率微乎其微。（示意圖／記者林敬旻攝）

至於是否如感染科權威黃立民老師所言「不能排除本土感染」，他也同意該可能性，「搞不好又是諾富特旅館誰知道？總之就繼續疫調匡列，病毒後續定序出來，也可有個參考。看是新加坡，阿拉斯加，還是近來在台灣流行的這一株。」

林氏璧指出，無論是從何染上病毒，要推算傳給家人的機率，「就是在病毒量高起來時才較高，也就是6日左右」，因此此案若匡列即時，他認為擴散至社區的機率應該不大。

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