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搶吃加碼小確幸！速食店「8夯品買1送1」只有7天　漢堡、雞塊都有

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王限時7天加碼買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

小確幸再加碼！繼10月限定超殺優惠券後，人氣速食品牌「漢堡王」又宣佈祭出限時7天「8大品項買1送1」，不僅有經典小華堡、牛肉堡買1送1，還有新品法式鄉村脆雞堡、水牛城雞塊等一次滿足，10月8日起至14日限定開吃，只要於門市出示優惠券圖片即可享優惠價。另，必勝客至1月29日前也有上班日限定「買紙包筆管麵送夏威夷個人比薩1個」，通通要把握機會吃。

▲▼漢堡王買1送1。（圖／業者提供）

▲一共有8大品項享買1送1優惠。

慶10月振興再加碼！漢堡王驚喜推出「買1送1」優惠，10月8日起至10月14日限時7天包括小華堡、單犇牛肉堡、經典脆雞堡、中薯、熱巧克力、大杯可樂，以及2款新品法式鄉村脆雞飽和水牛城雞塊，全享買1送1優惠，提醒每品項限購2份，須於門市清楚出示優惠券圖片才可享優惠價，而機場、兒童樂園、台積P1店、美光店、南科台積等商場店不適用。

▲▼必勝客推紙包筆管麵。（圖／業者提供）

▲必勝客即起平日限定買筆管麵送比薩1個。

另，必勝客近日也祭出上班日限定「買1送1」優惠，即日起至11月29日每個上班日（周一至周五）只要購買紙包筆管麵即可免費再吃夏威夷個人比薩1個，雙主餐一次滿足，而筆管麵目前有6口味選擇，包括波隆那牛肉丸、奶油雞腿排、羅勒雞腿排、波隆那海鮮、奶油海鮮及羅勒海鮮，上班族、小資族想省荷包可別錯過。

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