iPhone 13兩週賣到缺貨還是輸　熱銷第一霸主曝光！

▲日本3C網站統計最新的手機熱銷排行榜。（圖／翻攝自BCN Ranking網站）

記者黃翊婷／綜合報導

蘋果iPhone 13系列開賣兩週爆缺貨潮，日本知名3C網站BCN Ranking公布最新的手機暢銷排行榜，發現iPhone 13系列最好的成績只排在第三名，無緣問鼎單機王，而賣最好的型號則是較小尺寸的iPhone SE 2代。

日本知名3C網站BCN Ranking公布9月27日至10月3日的統計資料，發現在各大通路的手機暢銷排行榜中，第一名是iPhone SE 64GB（SoftBank）、第二名是iPhone SE 64GB（au）、第三名是iPhone 13 Pro 256GB（au），而第四名到第十名依序為iPhone SE 64GB（NTT docomo）、iPhone 13 Pro 256GB（NTT docomo）、iPhone SE 128GB（NTT docomo）、iPhone 13 Pro 256GB（SoftBank）、iPhone 13 256GB（au）、OPPO A54 5G（UQ mobile）、SONY Xperia Ace II SO-41B。

▲iPhone 13系列開賣，在日本仍打不過熱銷第一名的iPhone SE。（資料照／記者李毓康攝）

雖然iPhone 13已在9月24日於日本開賣，但開賣進入第二週，仍無緣晉級銷售冠軍，第一名和第二名都是尺寸較小的iPhone SE 2代。而iPhone 13系列裡較大尺寸的iPhone 13 Pro Max，連前50名都擠不進去，可見日本人對小尺寸款式較為偏愛。

另外，在前十名排行榜中，光是iPhone就占了8款，其中有4款為iPhone 13系列；而在前二十名的排行榜中，iPhone 13系列共有11款入榜，整整占去一半的名額，銷售成績其實相當亮眼。

▼iPhone SE 2代因為小尺寸設計較受日本民眾喜愛。（圖／ETtoday資料照）