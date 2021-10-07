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碰碰！景美夜市爆2槍響　繼丟信號彈後文山區治安亮紅燈

▲▼景美夜市有民宅鐵門遭連開2槍。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方獲報到場調查，在地面尋獲2枚改造手槍彈頭。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

台北市文山區7日凌晨0時許，景美夜市內突然傳出多聲槍響，附近住戶被槍聲驚醒，下樓查看只見騎樓鐵捲門留下多個彈孔，開槍犯嫌已經開車逃逸無蹤。警方到場後，拉起封鎖線進行採證，在地面尋獲2枚疑似改造槍的子彈彈頭，已調閱監視器鎖定嫌犯，以釐清犯案動機，但此案為文山區二度爆發凌晨刑案，有居民懷疑文教區治安已經亮起紅燈，在網路發文坦承「感覺有點丟臉」。

▲▼景美夜市有民宅鐵門遭連開2槍。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼景美夜市有民宅鐵門遭連開2槍。（圖／記者游宗樺攝）

▲景美夜市有民宅鐵門遭連開2槍，現場留有明顯彈孔。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，遭開槍的住戶位於景美街，緊鄰世新大學與景美夜市，疑似日前與人有債務糾紛，在9月時曾被人潑過2次油漆討債。案發時有不明人士，開車到被害民宅前，舉槍朝著騎樓鐵捲門猛開2槍，隨後開車離去，留下彈頭碎片與門上的點點彈痕。

警方獲報到場，拉起封鎖線採證，在地面找到2枚擊發過的改造手槍彈頭，經調閱監視器，已鎖定開槍犯嫌的車牌號碼，將循線把犯嫌帶回調查，初步研判被害人與對方有高達上千萬元的債務糾紛，不排除犯嫌因此開槍警告。

▲▼網友在臉書發文，質疑文山區治安。（圖／翻攝臉書「我是景美人《與您分享在地生活》」）

▲網友在臉書發文，質疑文山區治安。（圖／翻攝臉書「我是景美人《與您分享在地生活》」）

同樣在文山區，上月29日凌晨1時許，有人在木新路三段45巷內丟信號彈，火光四射驚動附近住戶，此次開槍為文山區2度傳出深夜街頭刑案，有住戶不免懷疑當地治安，甚至考慮要小孩搬離該地，認為文教區治安恐怕不如以往。而有網友在臉書上貼文，表示這幾天都看到有警察在這附近站崗，聽說之前就發生過吵架潑漆事件，都不曉得原來景美這邊的治安有變壞成這樣，是不是這邊變成8+9愛來的地方，都覺得有點丢臉的感覺。

▲▼景美夜市有民宅鐵門遭連開2槍。（圖／記者游宗樺攝）

▲案發地點緊鄰景美夜市與世新大學。（圖／記者游宗樺攝）

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