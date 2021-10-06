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陳柏惟「被爆肇逃」周玉蔻喊造謠　黃揚明回擊：您發文可以慢一點

▲▼立委陳柏惟,3Q。（圖／記者李毓康攝）

▲立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

資深媒體人黃揚明6日指控，陳柏惟2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪，而陳柏惟上午也發出新聞稿承認確有其事。資深媒體人周玉蔻力挺陳柏惟，第一時間指控黃揚明造謠、政治操作。對此，黃揚明也做出回應。

周玉蔻在消息爆出後，第一時間發文指出，「說陳柏惟騎機車肇事逃逸，新的謡言！當事人回應：此案是2012年的舊案，而且雙方當時已達成和解，那天工作到凌晨六點，因整夜工作後疲勞駕車造成意外甚為懊悔。故事後全力配合偵辦，當日到警局酒測值為0，也積極關心受害人，並且已達成和解。」

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然而，陳柏惟是駕車逃逸，周玉蔻發現資訊錯誤後立刻修正，該文經過4次編輯後，最終說「說陳柏惟駕車肇事逃逸，新的抹黑！目的是圍魏救趙替朱立倫的造謡醜聞轉移焦點！當事人回應：此案是2012年的舊案，而且雙方當時已達成和解，那天工作到凌晨六點，因整夜工作後疲勞駕車造成意外甚為懊悔。故事後全力配合偵辦，當日到警局酒測值為0，也積極關心受害人，並且已達成和解。」

周玉蔻強調，法官在當年判決書中，明文確認陳柏惟有懺悔之意；車禍當事人也打電話証實說原諒陳柏惟了，「還有什麼可以拿來政治操作的？」

▲資深媒體人周玉蔻再開嗆。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲資深媒體人周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

對此，黃揚明強調，陳柏惟團隊6日提及「事發當下很驚慌，但當天已去警察報案，事後也全力配合偵辦」，卻與起訴書內容不同，陳柏惟當天並非主動到案，而是警察調閱道路監視器後才循線查獲。

「肇事逃逸才是整起事件的重點。」他說，陳柏惟有出面證實也就好了，剩下都可以交給選民決定，「不過，陳柏惟就任立委後，是不是還有其他誠信問題，也請陳柏惟團隊斟酌，畢竟，許多資料都是透明的。」

針對周玉蔻的說法，黃揚明先表達敬意，「回應一下我最尊敬的資深前輩周玉蔻女士，我沒有造謠，我的文章寫得很清楚，與被害人和解金額等內容都寫得很清楚，希望您能仔細閱讀」，最後提醒「倒是下次您發文可以慢一點，不要把開車的陳柏惟寫成騎機車，那才是造謠。」

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