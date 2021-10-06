看中高消費力　樂高專賣店進駐新竹市

▲新竹市長林智堅親身體驗樂高AR互動盒。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

全台第三家樂高授權專賣店進駐新竹市，今日開幕，開幕前夕新竹市長林智堅與樂高台灣區經理Steve Han、台灣樂高授權營運商喜事集團執行長宋文及營運長宋安一同開箱體驗三亮點，該店有丹麥空運來台，全球唯一「1:1 Gogoro 1」樂高模型；更有全台唯一樂高認證大師黃彥智以10萬顆樂高製作的「新竹風城馬賽克牆」，將新竹知名景點魚鱗天梯、東門城、風箏都融入其中；此外，更有樂高授權專賣店獨有刻字機服務，林智堅說，樂高陪伴無數孩子童年，期待樂高進駐，成為兒童城市的好夥伴。

林智堅體驗時發現，樂高的展示櫃、互動裝置都是「兒童視角、兒童高度」，讓孩子們輕鬆賞玩樂高，與新竹市立動物園有同樣設計理念。

他也親身體驗樂高AR互動盒，他選定彷彿「輕軌」的地面鐵路樂高盒組，在螢幕中正式開跑。樂高也驚喜準備「樂高小智」，趣味複製出林智堅市長經典油頭造型與「智堅藍」西裝。

林智堅表示，新竹市14歲以下兒童比例近17%，多數小孩都跟樂高一起長大，「我小孩也愛樂高」，他說，樂高進駐讓兒童城市更加歡樂。他也驚嘆，樂高總部丹麥團隊製作的1:1 Gogoro 1樂高模型，還結合互動裝置，不僅車頭燈會發亮，還有經典音效，「大家都來試試看」。

台灣樂高也解說，台灣機車瀑布極具特色，加上近年環保政策的推動，便請樂高總部丹麥團隊依據電動機車設計圖，打造全球唯一的Gogoro 1樂高模型，該車同樣有啟動按鈕，啟動就有Gogoro經典音效。藉由還原智慧電動機車的樣貌，提醒消費者們一起打造友善環境。

另外，樂高認證大師黃彥智耗時近一個月製作的「新竹風城馬賽克牆」，不僅有新竹知名景點，還以樂高人頭髮飛走、樂高人帽子飛走等逗趣畫面，呈現新竹風勢強大的地方特色。