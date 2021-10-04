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跟進迪士尼、環球影城　樂高在陸建3座主題樂園最快2023年開園

▲上海進博會,樂高,樂高樂園,深圳,上海。（圖／CFP）

▲深圳樂高樂園於2021年7月開工。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

北京環球影城正式對外營業後，成為繼上海迪士尼外，大陸民眾假期朝聖的旅遊景點之一。看準大陸內需市場龐大的消費力，由英國默林娛樂集團（Merlin Entertainments PLC）主導的樂高樂園也加速在大陸市場的布局。據了解，樂高已選定在四川、深圳及上海建設3座主題樂園，四川天府新區樂高樂園預計2023年開業，或將成為中國第一家樂高主題樂園。

▲▼ 2021.9.20北京環球影城開幕 。（圖／記者任以芳攝、）

▲北京環球影城2021年9月20日正式對外開放 。（圖／記者任以芳攝）

《中新經緯》報導，相關分析人士，樂高在中國的選址不是傳統意義上的核心消費區，周邊交通住宿等配套設施仍需完善。此外，在主題樂園的賽道上，樂高除要面臨國際娛樂巨頭迪士尼、環球影城的挑戰，還要面臨華僑城歡樂谷、華強方特、長隆、融創樂園等中國本土品牌的崛起。

據了解，上海樂高樂園有限公司近日順利摘牌位於上海金山區楓涇鎮的一塊主體項目用地，該地塊出讓面積約31.8萬平方公尺，出讓總價約為6.99億元人民幣（約30.05億元新台幣），而上海樂高樂園度假區投資額約5.5億美元（約148.5億元新台幣），計劃於2021年開工，2024年初正式開園。

事實上，在樂高進軍大陸市場的版圖中，已在深圳和四川敲定了兩座主題樂園。位於深圳大鵬新區的樂高樂園7月已開工建設，預計2024年開園；位於眉山市仁壽縣清水鎮的四川天府新區樂高樂園已於2020年開工，預計2023年開業，或將成為中國第一家樂高主題樂園。此外，北京房山青龍湖還有一個樂高規劃的項目，目前仍處於前期規劃階段。

▲▼全球第一家！上海迪士尼開園　遊客帶口罩玩「吉祥物只可遠觀」。（圖／路透社）

▲上海迪士尼。（圖／路透社）

大陸主題公園研究院研究員周鳴岐表示，大陸目前主題樂園高度飽和，樂高的選址空間有限，「樂高選址都不是傳統意義上的核心消費區，交通住宿等配套設施仍需完善，並且還要面臨周邊已有主題樂園的競爭。」

周鳴岐以上海樂高為例，從區域位置看，金山區東邊有上海迪士尼、海昌海洋公園，北邊有上海歡樂谷、錦江樂園，周邊還有江蘇常州恐龍園、常州嬉戲谷、蘇州樂園、浙江寧波方特樂園、Hello Kitty樂園、無錫融創樂園、嘉興融創樂園、太倉復遊城等各種類型的主題公園，競爭十分激烈。

▲上海進博會,樂高,樂高樂園,深圳,上海。（圖／CFP）

▲樂高參展上海進博會，展現進軍大陸市場的企圖心。（圖／CFP）

北京第二外語學院中國文化和旅遊產業研究院副教授吳麗雲表示，隨著環球影城、迪士尼、樂高等娛樂主題公園巨頭布局中國市場，「可能會對中國的主題樂園形成倒逼效應，推動品質升級，北京環球影城和上海迪士尼是兩個世界級的旅遊主題樂園，不僅可以吸引國內遊客，也可以吸引其他國家的消費者，而中國國內的華僑城歡樂谷、華強方特、長隆、宋城演藝等景區，主要具有區域性的吸引力，尚無法與國際主題樂園巨頭抗衡。」

相較於國外品牌，大陸本土樂園較缺乏自有IP，同時，也沒有配套創意產業支撐，吳麗雲強調，作為國際娛樂巨頭，環球影城和迪士尼無論是動漫形象，還是影視作品，都可以做到持續不斷的輸出，「樂高在打造IP方面的實力要弱於前兩者，但與中國本土品牌的主題樂園相比，依然有一定的品牌優勢。」

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