第11輪預約首採「分流制」！BNT第1劑10／11、AZ第2劑10／12開放

▲第11期預約分流。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」已於今日中午12時停止意願登記進行結算，第11期預約將提供AZ疫苗第二劑及BNT疫苗第一劑接種，並採分流方式預約，相關說明如下:

一、 預約分流時間(本期預約提醒簡訊將於預約分流日前一天陸續發送，BNT：10月10日14時起、AZ：10月11日14時起)：

1. BNT第一劑：10月11日上午10時至10月13日中午12時。

2. AZ第二劑：10月12日上午10時至10月13日中午12時。

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二、 施打期間：10月15日至10月21日。

三、 符合資格對象(於10月6日中午12時前完成意願登記)：

1. 7月22日(含)前已接種AZ第一劑之55歲至18歲民眾[即1966/1/1(含)-2003/10/15(含)前出生]，預約接種第二劑AZ疫苗。

2. 7月30日(含)前已接種AZ第一劑之56歲以上民眾[即1965/12/31(含)前出生]，預約接種第二劑AZ疫苗。

3.於10月6日前意願登記選擇BNT疫苗民眾之下列對象，接種第一劑：

(1) 47歲以上民眾[即1974/12/31(含)前出生]。

(2) 22-12歲民眾[即1999/1/1(含)-2009/10/15(含)間出生]。

(3) 18歲以上第9類對象[即2003/12/31(含)前出生]。

指揮中心說明，預約分流有助於讓預約過程更順暢，請符合上述預約資格民眾依期程分流進行預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。另針對滿12歲至17歲(含)學生/青少年，請家長(監護人或關係人)於預約接種當日陪同學生/青少年至選擇之合約醫療院所或接種站，於現場簽署接種評估及意願書，完成COVID-19疫苗接種。

指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。