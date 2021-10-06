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《角頭2》票房破億　電影公司私吞1400萬分紅挨告

▲▼《角頭2：王者再起》受邀至峇里島國際電影節。（圖／海鵬提供）

▲浪凡網路科技公司投資理大國際多媒體公司拍攝台灣黑幫電影《角頭2：王者再起》卻未按照合約分紅。（圖／海鵬提供）

記者黃宥寧／台北報導

創下高票房賀歲夯片《角頭2：王者再起》因分紅引糾紛！浪凡網路科技公司主張以1800萬元，投資理大國際多媒體公司，理大卻未按約給付分紅及賠償利息，共欠浪凡共1399萬餘元，對此浪凡提告，台北地院日前審結，判理大國際多媒體股份有限公司應全額給付。全案可上訴。

《角頭2：王者再起》為2018年上映的台灣黑幫，由顏正國執導，王識賢、鄒兆龍、鄭人碩、高捷等人領銜主演，當時創下新台幣1.27億元票房，亮眼成績表現也超越2015年《角頭》第1集總票房。

浪凡主張與理大在2017年12月25日簽定「角頭2電影聯合投資合約」，約定共同投資拍攝「角頭2」電影，總投資的構成包括但不限於劇本費用、前期籌備費用、所有演職員酬勞、保險、製作費用、行銷宣傳發行費用等，所生版權及收益包括但不限於影片於商業、非商業影片發行放映，電影播映權、新媒體及數位網路點播的版權、發行等銷售收入等，則依照投資比例拆分。

電影拍攝投資總額為9000萬元，浪凡投資1800萬元，占全部拍攝製作投資總額的20%，根據合約第6條約定版權及收益分配，包含「1、雙方按投資比例共同享有版權收益；2、理大應根據會計準則及相關法規紀錄、計算本月製作總成本，並保存完整的原始憑證；3、雙方發行的銷售收入在依次序扣除製作成本、宣傳發行費、稅費後，雙方按投資比例進行分配；4、收益分配期間以五年為限，超過五年以上的收益，雙方同意理大無須再向浪凡進行報告或分配；5、收益分配期間之總收入，從首映日起，以每半年為一期，就該結算期內實際入帳的淨收益進行結算，在到期後90日內結算，並在完成結算後60日內向浪凡完成收益分配付款」等

但浪凡卻發現，理大從2018年6月14日出具第一次暫結分配表時，就已經少算戲院拆帳收入380萬多元，後續第二、三、四期收益分配也未給付，加上賠償利息等，共欠下1399萬多元，不僅如此，浪凡更在2020年7月7日接獲高等法院通知，理大已將電影全部版權及其他所有權利讓與華人電通公司等。

由於理大對於浪凡主張的事項均不爭執，對此法官認為理大已同意給付未給付款項，判賠1399萬6218元。裁判費為13萬5200元，也由敗訴的理大負擔。

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