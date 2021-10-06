執行署首次拍賣礦機+虛擬幣！「礦工們」擠爆現場...進帳金額曝

▲士林執行署拍賣44部礦機及虛擬貨幣，拍賣現場人山人海。（圖／網友授權提供）

記者黃宥寧／台北報導

行政執行署士林分署5日辦「123全國聯合拍賣日」，現場以「偵查中查扣財產」進行拍賣變價，更是首次出現虛擬貨幣及挖礦機拍賣，至少500人進場搶標，44部礦機分為2標，各以出價280萬元得標，7620顆泰達幣以21.6萬元拍出、0.33顆以太幣以3.5萬元拍出，這次拍賣768萬2700元將收入國庫。

士林地檢署指出，此次拍賣物品為黃睦涵檢察官日前指揮刑事警察大隊先後偵辦虛擬貨幣礦場竊電、靈骨塔投資詐騙等案件，所查扣裝置高功能顯示卡ㄉ礦機共計 44 台、筆記型電腦等犯罪工具、為保全追徵而扣押之 2017 年出廠 BMW 540i xDrive 自用小客車，以及首次進行變價拍賣的犯罪所得虛擬貨幣(泰達幣USDT、以太幣 ETH)一批。

士林地檢署特別表示，因行政執行署士林分署大力宣傳及規劃得宜，讓消息曝光後吸引大批民眾排隊進場、等待拍賣，光是入場就要排隊1小時，許多人也帶了幾百萬元等待競標。44部礦機分為兩標，分別由林姓男子及胡姓男子，分別出價280萬元得標，讓執行署入帳560萬元；另外，林男也以180萬元得標行情400多萬元的BMW 540i，總計得款768萬2700 元，款項將暫存國庫，做為日後填補被害人損失及沒收歸入國庫之用。

「超標很多…」現場胡姓民眾向媒體表示，這些礦機的行情應該在200萬以內，但他還是很看好未來虛擬貨幣的市場。據悉，22部礦機的是場行情約150萬元至200萬元，另外拍賣的虛擬貨幣泰達幣7620顆以21萬6000元得標、0.33顆以太幣以3萬5000元結標，均高出行情一點。