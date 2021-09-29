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法拉利F12最後戰神台北人搶走了　「新鮮人首購」砸690萬：很高興

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲法拉利F12由呂姓男子以690萬元標下。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

法務部行政執行署台中分署受台中地檢署囑託，29日上午10時30分變價拍賣2015年出廠法拉利F12 Berlinetta、2015年出廠瑪莎拉蒂GranTurismo MC Stradale、BMW 118i等3輛名車，共有26人參與投標，最後法拉利由呂男以690萬元標下（底價646萬），BMW由康男以75萬8888元標下（底價53萬元），瑪莎拉蒂雖有1人投標，但提供的保證金支票未符規定而流標。

詐團首腦鍾志豪，2年前透過在美國設置機房，向大陸民眾詐取9000多萬，台中地檢署查扣他的法拉利、瑪莎拉蒂等名車，於8月間進行拍賣，但3輛車都流標，今天首度囑咐法務部行政執行署進行偵查中變價拍賣，採現場投標與通訊投標2種方式。

法務部執行署台中分署表示，眾所矚目的法拉利F12總共4人現場投標，最後以690萬元標出，BMW競標激烈共有21標，最後由通訊投標的康姓男子以75萬8888元得標，瑪莎拉蒂雖有1人投標，可惜所提供的保證金支票未符規定流標。

呂男表示，原本就希望買一台法拉利來開，這次剛好有這個機會，就從台北南下來參與看看，順利得標相當高興。

法拉利F12 Berlinetta素有會動的藝術品之稱，可能也是法拉利堅守自然進氣最後的戰神，目前在歐美二手市場「中古車價不跌反升」，本次變價車輛為2015年出廠、里程數僅為1萬2572公里，原車主珍藏在家中，甚少外出行駛，最低投標價為646萬元（保證金270萬元），新車價要價1761萬元。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲瑪莎拉蒂投標者保證金支票未符規定流標。（圖／記者白珈陽翻攝）

瑪莎拉蒂GranTurismo MC Stradale雙門跑車，出廠新車價855萬元起，本次最低投標價為194萬元（保證金80萬元）本次變價車輛為2015年出廠、里程數為3萬7248公里；BMW 118i新車出廠價166萬，最低投標價53萬元（保證金22萬元），同樣為2015年出廠。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲BMW 118i康男出價最高以75萬8888元得標。（圖／記者白珈陽翻攝）

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