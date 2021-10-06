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iFit董座開除正宮安插小三！她臉書開槓　怒揭惡行曝：握家暴令

▲▼ 陳韻如遭開除執行長身分，臉書開槓謝銘元 。（圖／翻攝自Facebook／如有下一頁－陳韻如）

▲陳韻如遭開除執行長身分，臉書開槓謝銘元 。（圖／翻攝自Facebook／如有下一頁－陳韻如）

記者陳韻如／綜合報導

知名電商「iFit愛瘦身」董事長謝銘元外遇，不僅安插小三到公司當人資，還拔掉妻子陳韻如的執行長職務，甚至在股東大會上，有股東質疑小三不夠專業，謝銘元還霸氣護花表示，「算薪水那個，並不需要多厲害的人資專業」。對此，執行長陳韻如氣得在臉書開槓，「人資只是算薪水和出缺勤，不需要多厲害的專業？」並且透露，自己握有謝銘元不少更深入的細節與證據。

謝男傳出外遇消息，在外與小三同居，陳女不甘背叛憤而提告獲賠70萬元。然而，謝男卻利用董事長身分拔掉陳女的執行長職務，甚至安插小三到公司當人資。

對此，陳女1日在臉書發文，並以「人資只是算薪水和出缺勤，不需要多厲害的專業？」為標題寫下，她首次以純股東身分參與股東常會，「其中有件事特別令我感慨，那就是很多公司對『人資』的輕忽，常認為只要塞個可以保守薪資秘密的自己人就好。」文中雖然沒有直接點出謝男安插小三到人資當主管一事，但卻明顯可以看出，全文在諷刺股東質疑公司人資不夠專業。

▲▼ 陳韻如遭開除執行長身分，臉書開槓謝銘元 。（圖／翻攝自Facebook／如有下一頁－陳韻如）

陳女6日又在臉書寫道，「2020年10月底，謝先生表示，董事會決議開除我，而且是在雙十一前夕突然關閉所有通訊軟體和系統權限，不得進行任何交接整理，強硬的要我即刻離開公司。」她質疑，自己也身為董事，但卻未收到開會通知，「請問是哪三位董事投下了同意票呢？如果沒有，那就坐實了謝先生因個人外遇私怨而開除執行長、罔顧股東權益這件事。」

此外，陳女也透露，自己手上握有許多謝男相關證據，「包括對話截圖、信件往來、照片、錄音檔，或是法院正式的判決書、家暴保護令等等」，但礙於篇幅有限無法完整呈現，「但我所說的全然有憑有據，我相信公道自在人心，真相昭然若揭。」

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