「逆向超車再急煞」畫面曝　高雄交大分隊長被控耍官威慘了

記者吳奕靖／高雄報導

身為交通警察竟然還惡意逼車！就有民眾提供一段行車記錄器影片，他自己騎機車在禮讓行人過馬路，但沒想到卻遭到後方一部警車按喇叭，甚至還惡意逼車，而經過調查，這部警車屬於高雄市交通大隊橋頭拖吊隊，交大表示，該車確實有「跨越雙黃線超車」，會依法開出紅單。

▲民眾騎機車「禮讓行人」，卻遭後方警車按喇叭。（圖／記者吳奕靖翻攝）

民眾拍影片的時間在9月22日晚間，地點是在高雄市楠梓區翠屏路與加仁路口，民眾騎機車經過這邊要右轉，但是斑馬線有行人要通過，依照規定「禮讓行人」優先，但是沒想到一部警車在後頭，竟然對他按喇叭，還刻意從雙黃線超車到前面，刻意踩了煞車，這讓民眾非常不高興，認為這部警車的駕駛對他「惡意逼車」，意圖耍官威，所以把這段影片公開。

▲高雄市交通大隊橋頭拖吊廠林姓分隊長駕駛警車，被控逼車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市交通大隊橋頭拖吊廠林姓分隊長駕駛警車，跨越雙黃線超車後，還刻意踩煞車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經過調查之後，這部警車是屬於高雄市交通大隊橋頭拖吊隊，交大表示當天開車駕駛為53歲的林姓分隊長，他說因為自己受到A柱的視線死角，所以沒有看到行人要通過斑馬線，而對於被認定「惡意逼車」行為，他解釋是自己不小心跨越雙黃線超車，這個部分交通大隊認定有「違規事實」，將會對他開出罰單，可以罰1200元到2400元，另外還有申誡一支。