中國「限電令」內幕原因曝　電廠每發1度電虧1毛錢

▲中國大陸這波限電風暴主要肇因煤價高漲，發一度電就虧人民幣一毛多。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

中國大陸這波限電來得快又急，讓廠商措手不及，本刊調查，主要因素是東南亞爆發疫情後，導致產能轉移到中國大陸，大陸電價生產不敷成本，「火力發電廠每發1度電就虧人民幣1毛多，已經虧1個多月了」，再加上大陸強力推動「能耗雙控」政策，才引爆這波大陸限電危機。

本刊調查，大陸限電措施從5月就陸續傳出，9月下旬正式引爆，全因新冠疫情惹禍。「這幾年，不少產能都已移往東南亞，但5月起東南亞疫情大爆發，為趕訂單，業者又把產能轉回大陸，導致用電量激增，大陸官方5月時就曾限電，當時還提前通知，最近是無預警限電，就連發電機都來不及準備。」東莞製鞋業台商搖著頭說。

另一引發大陸限電的關鍵，就是石油、煤、天然氣等能源價格高漲，導致大陸電廠發越多電、越虧錢。

根據中國國家統計局資料，大陸有7成電力來自火力發電，核能、水力、風力、太陽能發電僅佔3成。陸媒《證券日報》報導證實，「火力發電廠每發1度電就虧人民幣1毛多，已經虧1個多月了，這種背景下，電廠怎麼可能增加發電供給？」

今年8月中，中國大陸發改委發出《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》通知，把廣東、廣西、江蘇等9省列為一級預警，浙江、四川、河南等10省列為二級預警。大陸官方強力推動「能耗雙控」政策，業者普遍認為，一方面提高電價反應成本外，同時間，也逼迫高耗能業者離開大陸。



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