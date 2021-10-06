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威脅更大！全台有雨　「圓規」颱風恐生成最靠近時間曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局風場預報顯示圖最新模擬下周二熱帶系統動向。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮今天（6日）表示，菲律賓東方擾動的路徑更具威脅性，下周二、下周三距台最近，模擬路徑包括穿過巴士海峽或通過台灣皆有機率；下周二各地有雨，但各國模式模擬都還在調整，應持續觀察。天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋則說，目前熱帶洋面上的兩個低壓擾動，都有機會增強為熱帶性低氣壓及颱風。

根據國際命名，若屆時雙颱生成，將是今年第17號「獅子山」（Lionrock，香港提供，指獅子山），以及第18號颱風「圓規」（Kompasu，日本提供，指圓規星座）。

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吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨觀測資料顯示，南海擾動結構仍很鬆散，醞釀成颱尚需一段時間；最新歐洲（ECMWF）系集模式50次的模擬路徑顯示，南海擾動向西北西，無論何時成颱，與台灣皆有段不小距離，無直接威脅。

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式50次的模擬路徑（上圖左）顯示，南海擾動與台灣皆有段不小距離，沒直接威脅；美國系集模式模擬菲東擾動的路徑（上圖右）更具威脅性，模擬路徑包括穿過巴士海峽或通過台灣皆有機率。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮表示，美國系集模式（GEFS）模擬顯示，菲律賓東方擾動的路徑更具威脅性，下周二、下周三距台最近，模擬路徑包括穿過巴士海峽或通過台灣皆有機率；不過，此為一周後的模擬，不確定性大，應繼續觀察模式的調整。

吳德榮說，周四、周五南海熱帶擾動無直接影響，但偏東風挾帶水氣略增，迎風面北海岸、東半部及恒春半島有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率；背風面西半部晴時多雲，午後中南部近山區有局部降雨的機率。

吳德榮分析，周六起至下周一上半天水氣漸減，天氣略好轉，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；下周一下半天起菲東熱帶擾動逐漸接近，天氣再轉變，東側降雨增多，北部轉有局部雨；下周二各地有雨，但各國模式模擬都還在調整，應持續觀察。

賴忠瑋則在臉書提到，目前熱帶洋面上的兩個低壓擾動，一個在菲律賓西方的南海海面上，一個在其東方約2、3000公里的熱帶西太平洋海面，兩個都有機會增強為熱帶性低氣壓及颱風；不過，西邊的對台灣較無直接影響的機會，未來會朝越南北部至海南島方向前進，但是要留意其外圍環流帶來的水氣。

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲▼最新歐洲模式預測圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

賴忠瑋指出，東邊的低壓擾動對台灣的威脅相對較高，不僅有機會增強成為颱風，而且可能朝西轉西北西方向往台灣南方附近區域接近，預估最近的時間點約在下周二至下周三左右；不過，因為還有一段時間，因此變數仍然很大。

賴忠瑋提醒，要特別注意的是，即便這個可能成形的颱風未接近，仍有可能帶來較多水氣，加上這個季節開始有秋天的鋒面及東北風，雖然還不是很強，如果時間點剛好遇上，有可能在兩相配合下，會帶來較顯著的降雨，未來一周要特別關注。

天氣風險公司總經理彭啟明則在臉書貼出歐洲模式預測圖表示，這1、2天將有熱帶性低氣壓生成，17、18號颱風也將在周四、周五到周末生成，目前預測模式多數預測不直接影響台灣，但東半部水氣較多會略受影響，不用太急；他的看法是等到熱帶性低氣壓已經正式發布，再來說颱風名稱都還夠準備，當然您可以容許變來變去的不確定，也會較浪費時間。

中央氣象局預報員葉致均接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，位於南海的低壓最快今增強為熱帶性低氣壓，今和周四有機會成颱，但環流較大、整合起來強度不會太強，未來往中南半島一帶前進，周四、周五會帶水氣上來；位於菲律賓東方海面的低壓，周五之後結構會慢慢變比較好，但後續路徑及強度有很大差別，下周天氣要看該低壓的發展及路徑而定。

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