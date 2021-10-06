中午截止！5類人想打AZ、BNT快登記　1圖秒看疫苗換誰接種

記者許若茵／整理報導

第11期疫苗提供AZ第2劑與BNT第1劑，意願登記結算就到今天中午12時截止！符合資格的5類對象記得上網登記，另外今天第10輪疫苗也即將開打，《ETtoday東森新媒體》為您整理目前疫苗開打資訊，供您一次掌握。 →登記網址

▲第11輪疫苗意願登記到今天中午截止。（圖／記者郭世賢翻攝）

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▲各廠牌疫苗施打對象與時程。（製圖／許若茵）

BNT

第11輪疫苗提供BNT第一劑，今天中午12時將結算意願登記，若為18歲以上第9類對象（2003/12/31（含）間出生）、12~22歲（1999/1/1（含）～2009/10/15（含）間出生）、47歲（含）以上（1974/12/31（含）前出生）的3族群都可以上網登記，10/11上午10時~10/13中午12時將開放預約，10/15~10/21施打。 →登記網址

今也是第10輪疫苗開打，若有預約的民眾記得依照預約時間前往各接種站接種疫苗。

▲BNT持續往各年齡層開放。（圖／ETtoday資料照）

AZ

第11輪疫苗也提供AZ第二劑，開放7/22前已打第1劑的50~64歲民眾、7/30前已打第1劑56歲以上民眾，意願登記截止時間同樣到今天中午12時，10/11上午10時~10/13中午12時將開放預約，10/15~10/21施打。 →登記網址

第10輪有預約成功的50~64歲欲接種第2劑AZ民眾，記得依照預約時間前往接種，至於符合AZ第2劑65歲以上與機構對象民眾，將由地方政府造冊安排接種。

▲第11期規劃提供AZ第2劑、BNT第1劑。（圖／指揮中心提供）

莫德納

已在7/16前施打第1劑且間隔滿10週以上的70歲以上長者或是60歲以上原住民，將由地方造冊施打第二劑。

指揮官陳時中昨被問及莫德納何時會來時表示，「我想近日就會到來，這兩天就會和大家報告。指揮中心發言人莊人祥4日曾說，最近將有莫德納疫苗到貨，下一波預計開放所有7月16日前接種第1劑莫德納疫苗者，可打第2劑；根據統計，該族群有150至160萬人。之後才會繼續放寬到7月30日前接種第1劑者，並從高年齡者往下開放。

▲長者陸續接種第二劑莫德納。（圖／南投縣政府提供）

高端

今起至14日，9/8前已打第一劑的民眾，可接種第二劑高端。

不過，指揮中心也表示，無論第一劑或第二劑高端，只要符合施打資格者，可直接洽詢地方衛生局或部立醫院確認後預約。