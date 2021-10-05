執行署首次拍賣44部礦機！500「礦工」擠爆會場　得標價格曝光

▲執行署拍賣44部礦機，現場至少500名人擠爆會場。（圖／網友授權提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

法務部行政執行署士林分署5日下午3時舉辦「123全國聯合拍賣日」，拍賣2017年出廠的BMW 540i及虛擬貨幣、44台虛擬貨幣挖礦機。沒想到，消息曝光後吸引大批礦工到場準備競標，至少500人擠爆會場，最終44台礦機被兩名男子分別以280萬元得標。

士林分署指出，拍賣的44台挖礦機為之前竊電集團所有，檢方與嫌犯談好後，確定可在偵察中先將礦機拍賣，與過往等到偵結才銷毀不同，比較不浪費，且礦機內有好幾部都是8張NVIDIA geforce rtx 3070顯示卡組成，性能非常好。

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▲▼林先生（左）與胡先生（右）分別以280萬元得標22台礦機。（圖／東森新聞）

沒想到，消息曝光後大批民眾排隊進場、等待拍賣，光是入場就要排隊1小時，許多人也帶了幾百萬元等待競標。44部礦機分為兩標，分別由林姓男子及胡姓男子，分別出價280萬元得標，讓執行署入帳560萬元；另外，林男也以180萬元得標行情400多萬元的BMW 540i。

「超標很多…」胡男表示，這些礦機的行情應該在200萬以內，但他還是很看好未來虛擬貨幣的市場。據悉，22部礦機的是場行情約150萬元至200萬元，另外拍賣的虛擬貨幣泰達幣7620顆以21萬6000元得標、0.33顆以太幣以3萬5000元結標，均高出行情一點。

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