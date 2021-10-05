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畢業即就業　桃園青年就業獎勵上萬人搶進

▲桃園推青年就業獎勵逾萬名青年參與

▲青年技術士證照獎勵方案-家具木工課程。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應畢業青年就業需求，及疫情帶來就業市場的衝擊，桃園市就業職訓服務處5日指出，該處辦理「2021年青年就業獎勵計畫」，迄9月底截止，已逾1萬多名桃園市青年報名參與該計畫，凡於今年9月30日前任職並連續受僱於同一雇主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵，後繼續受僱於同一雇主滿180日，加發1萬元，合計最高發給3萬元。▲桃園推青年就業獎勵逾萬名青年參與

此外，為鼓勵桃園市青年自主學習、強化專業職能，提升就業競爭力及穩定就業方面，就業職訓服務處持續推動全國首創的「青年安薪讚 就業大滿貫」方案，適用對象為設籍本市未滿30歲青年，「桃園青年自主學習方案」提供青年參加推廣教育學分班之學分費補助，協助青年自主學習，提升職能以順利就業。▲桃園推青年就業獎勵逾萬名青年參與

「桃園青年技術士證照獎勵方案」為鼓勵青年參與訓練並考取甲、乙級技術士證照，分別發給2萬元及8千元獎勵金，最高每年合計獎勵2萬8,000元；「青年安薪就業讚方案」，參與青年經就業職訓服務處推介就業滿3個月及6個月，可分別請領9,000元及1萬2,000元獎勵，最高可請領2萬1,000元獎勵金。

該方案持續促進青年的薪資成長及穩定就業，2016年參與方案的青年平均投保薪資為2萬7,919元，逐年提升，今年平均投保薪資為新臺幣3萬1,210元，薪資成長近12%，且有逾95%之參與青年持續任職。「青年安薪讚 就業大滿貫」截至9月份，3讚計畫補助效益人數已逾7,000人。

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桃園就服處青年就業獎勵

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