桃園就服處3月8場徵才　釋出7,600個職缺薪資最高可達10萬元

▲桃園就服處3月陸續舉辦8場徵才活動。（圖／勞動局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府就業職訓服務處2日表示，為因應民眾轉職需求，該處於農曆年後的3月陸續辦理8場徵才活動，邀請192家廠商共同參與，共計釋出7,600個以上職缺，希望讓待業及轉業民眾有更多工作機會選擇。其中日月光產線主任、製程工程師、客戶工程整合工程師，薪資最高可達10萬元。

就服處指出，8場次徵才活動包含鉅祥企業、日月光、宜家家居、金車、景碩科技、肉多多、永豐餘消費品、摩斯漢堡、化新精密、聯華製粉、太平洋電線電纜、元昶玻璃、大東電業、富泰空調、欣興電子等知名企業參與。另外，位於桃園青埔的A19環球購物中心各品牌專櫃，近期開始積極招募人才，有興趣的求職者請把握機會前往面試。

8場次徵才活動資訊如下：

(1). 3月3日：13:30-15:30鉅祥企業單一徵才（新屋區九斗里九州路1號），50個職缺。

(2). 3月9日：9:00-13:00中壢就業中心（中壢區新興路182號），25家廠商，800個以上職缺。

(3). 3月12日：13:30-16:00中壢區公所（中壢區環北路380號）30家廠商，1,500個以上職缺。

(4). 3月17日：9:00-13:00中壢就業中心（中壢區新興路182號），28家廠商，800個以上職缺。

(5). 3月19日：13:30-16:00桃園區陽明公園市民活動中心（桃園區介壽路199號），24家廠商，1,000個以上職缺。

(6). 3月25日：9:00-13:00永康市民活動中心（桃園區中正五街315號），30家廠商，1,500個以上職缺。

(7). 3月26日：13:30-16:00南區青少年活動中心（平鎮區延平路一段168號），24家廠商，1,000個以上職缺。

(8). 3月27日：10:00-15:00環球購物中心桃園A19戶外廣場（中壢區高鐵南路二段352號），30家廠商，1,000個以上職缺。

就服處說，市府推動「桃園市青年安薪就業讚」方案，針對未滿30歲高中職以上畢業並設籍在桃園的待業青年，受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲補助2萬1,000元。為鼓勵退休勞工重返就業市場，促進中高齡及高齡勞動力再運用，市府自今年起推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，針對年滿50歲符合退休資格或離開勞動力市場逾3個月以上之中高齡及高齡者，經就業職訓服務處所屬就業服務臺及就業中心推介就業滿90日，即補助每人1萬元之就業獎勵金。

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