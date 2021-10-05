挖眼案「屏縣府挨轟沒做事」　副縣長急滅火！澄清有做這些事

中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電

屏東高樹鄉超商女店員遭罹思覺失調症的患者暴力攻擊案，各界希望捐款協助女店員後續醫療費用案，副縣長吳麗雪表示，權衡法令縣府不能發起個案專戶，請家屬設私人帳戶。

▲潘女前首度露面受訪 。（圖／潘女哥哥提供）

對於超商女店員不幸遭遇引起社會關注，不少人打電話到縣府詢問如何捐款，甚至網路上有人批評縣府不設公開捐款帳戶。 吳麗雪今天接受媒體訪問表示，不幸事件發生後，她前往醫院探視女店員，並轉達縣長潘孟安的關心及慰問金，潘孟安也親自致電醫院院長，拜託院方務必全力協助，對於傷者狀況都在掌握中。

她說，由於家屬擔心後續醫療費用，跟家屬討論後，受限於公益勸募條例第5條第2款規定，各級政府只有遇到遇重大災害或國際救援時才得公開勸募，也就是政府無法為個人開立募款帳號，家屬決定提供私人帳戶。

吳麗雪說，縣府由社會處鹽埔家庭服務中心作為諮詢與媒合窗口，讓善款能直接進到個案帳戶，做最快速且有效的運用，近日社福館的電話也不曾停過，謝謝許多朋友熱心捐出善款協助。

吳麗雪表示，女店員經歷2次手術，還在治療當中，縣府擔心當事者因暴力攻擊產生心理創傷，目前除由醫院社工安排諮商，未來出院後也將由社會處持續追蹤，並安排心理諮商師關懷，同時關心家庭狀況，協助能盡早走出陰霾。 女店員的哥哥昨已透過縣府轉達，善款已足夠支應醫療相關費用，感謝社會大眾關心與資助，暫時婉拒捐款。

▼屏東縣副縣長吳麗雪。（圖／記者陳崑福翻攝）