　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

挖眼案「屏縣府挨轟沒做事」　副縣長急滅火！澄清有做這些事

中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電

屏東高樹鄉超商女店員遭罹思覺失調症的患者暴力攻擊案，各界希望捐款協助女店員後續醫療費用案，副縣長吳麗雪表示，權衡法令縣府不能發起個案專戶，請家屬設私人帳戶。

▲▼ 潘女首度露面受訪 。（圖／潘女哥哥提供）

▲潘女前首度露面受訪 。（圖／潘女哥哥提供）

對於超商女店員不幸遭遇引起社會關注，不少人打電話到縣府詢問如何捐款，甚至網路上有人批評縣府不設公開捐款帳戶。 吳麗雪今天接受媒體訪問表示，不幸事件發生後，她前往醫院探視女店員，並轉達縣長潘孟安的關心及慰問金，潘孟安也親自致電醫院院長，拜託院方務必全力協助，對於傷者狀況都在掌握中。

她說，由於家屬擔心後續醫療費用，跟家屬討論後，受限於公益勸募條例第5條第2款規定，各級政府只有遇到遇重大災害或國際救援時才得公開勸募，也就是政府無法為個人開立募款帳號，家屬決定提供私人帳戶。

吳麗雪說，縣府由社會處鹽埔家庭服務中心作為諮詢與媒合窗口，讓善款能直接進到個案帳戶，做最快速且有效的運用，近日社福館的電話也不曾停過，謝謝許多朋友熱心捐出善款協助。

吳麗雪表示，女店員經歷2次手術，還在治療當中，縣府擔心當事者因暴力攻擊產生心理創傷，目前除由醫院社工安排諮商，未來出院後也將由社會處持續追蹤，並安排心理諮商師關懷，同時關心家庭狀況，協助能盡早走出陰霾。 女店員的哥哥昨已透過縣府轉達，善款已足夠支應醫療相關費用，感謝社會大眾關心與資助，暫時婉拒捐款。

▼屏東縣副縣長吳麗雪。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東縣副縣長吳麗雪。（圖／記者陳崑福翻攝）

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
中和死亡車禍！　女開車左轉騎士撞擊慘死
羅一鈞雙十領唱國歌！　陳時中承諾：降級後記者會上再唱
脫口罩範圍有望放寬！　陳時中曝下一波規劃
莫德納這2天快來了！　優先接種對象曝
高鐵擬「鬆綁自由座」　陳時中：不能賣站票
5千捐血人「血清抗體監測計畫」　10／18前可致電退出
快訊／連續6天本土+0！今新增7境外移入
LIVE／第十輪疫苗預約施打下午截止　陳時中最新說明
被挖眼女店員最新狀況　2次手術仍有失明風險
館長力挺陳柏惟　民調內幕曝光
派出所長遭砍傷勢曝！頭部剖開20cm血口　生魚片刀成兇器

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄2車擦撞5人傷！賓士慘撞電線桿變廢鐵　殘骸噴一地

他騎車上班遭撞噴躺地不起　婦開車左轉成死亡路障

挖眼案「屏縣府挨轟沒做事」　副縣長急滅火！澄清有做這些事

被挖眼女店員最新狀況！縫合結膜重建眼窩　2次手術仍有失明風險

KTV正妹遭連摸屁股怒吼「不要再碰我」　好色客竟重拳擊臉

遭砍派出所長傷勢曝！頭部剖開20cm恐怖血口　生魚片刀成兇器

女店員遭恐怖挖眼　國民黨屏東黨部發動募款：大家幫她傷後重建

甜心主播遭無聲電話騷擾「搬新家也被拍」　下屬找鄰居幹的

路口對決騎士1死1昏迷　大貨車駕駛竟無責原因曝光

快訊／聚餐遇親手逮捕的槍砲犯！派出所長「遭持刀砍頭、脖」送醫

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

快訊／高雄2車擦撞5人傷！賓士慘撞電線桿變廢鐵　殘骸噴一地

他騎車上班遭撞噴躺地不起　婦開車左轉成死亡路障

挖眼案「屏縣府挨轟沒做事」　副縣長急滅火！澄清有做這些事

被挖眼女店員最新狀況！縫合結膜重建眼窩　2次手術仍有失明風險

KTV正妹遭連摸屁股怒吼「不要再碰我」　好色客竟重拳擊臉

遭砍派出所長傷勢曝！頭部剖開20cm恐怖血口　生魚片刀成兇器

女店員遭恐怖挖眼　國民黨屏東黨部發動募款：大家幫她傷後重建

甜心主播遭無聲電話騷擾「搬新家也被拍」　下屬找鄰居幹的

路口對決騎士1死1昏迷　大貨車駕駛竟無責原因曝光

快訊／聚餐遇親手逮捕的槍砲犯！派出所長「遭持刀砍頭、脖」送醫

LIVE／KTV、餐飲內用擴大鬆綁　侯友宜最新說明

今起有條件開放娛樂場所　桃市KTV等14家業者凌晨恢復營業

小七、星巴克祭最高2.5萬優惠吸客　統一全通路搶五倍券商機

台南市府員工防疫上班群組賣東西　國民黨議員要求政風處從嚴處理

選秀節目當評審壓力大　男星擔心不公「每晚做惡夢」！

機組員第三劑疫苗規劃曝！陳時中：我們還有時間做出最好選擇

她批口罩鬆綁「標準難以理解」！陳時中：路上不會嘴巴一直開開

孕婦約第2劑莫德納變「已打高端」　陳時中坦言有一批出錯

R＆B小天后吳卓源來了！富邦悍將9日主場開唱　還有神秘嘉賓

影／周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻網

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

社會熱門新聞

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

Toyz對「被抓藥腳」冷血一句話害自己也被關　直播逼出微薄安家費

騎車撞牙叉2男斷頸亡　目擊者驚：皮肉還黏地上

撿到皮夾送警局…她慘挨告「求償15萬2千」結局曝！

南投男性侵小姨子！下跪片遭PO網公審

新竹中華派出所長「遭持刀砍頭、背」

21歲正妹自撞翻車困駕駛座　男友急衝現場護花

竹科夫妻踢人不道歉　釀外送員大亂鬥

台大學霸工程師猝死寒舍艾美　家屬悲控延誤就醫

堆高機牙叉停半空！　2年輕男騎車經過「正中頭部」雙亡

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

當機1小時　臉書在推特回應了

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

臉書全球死機！「它」可能是禍首

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

車廠沒晶片問責台積電！兇手抓到了　劉德音：供應鏈中有人在囤貨

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面