快訊／孕婦預約莫德納2劑被告知「已混打高端」　北市緊急更正

▲莫德納（Moderna）疫苗。（圖／路透）

記者袁茵／台北報導

北市一名孕婦表示，她在9月6日打了第一劑莫德納疫苗，幸運在9月29日預約10月5日僅剩的孕婦門診第二劑名額，沒想在施打第二劑莫德納的前一天早上，卻接到醫院通知說經查詢系統發現，她已在9月30日打了高端第二劑。對此，台北市衛生局5日回應，已更正該在錯誤登錄資料。

針對該名孕婦第2劑疫苗接種紀錄登錄異常，台北市衛生局5日回應，民眾第一時間洽詢台北市立聯合醫院大安院外門診部，因該門診部屬醫療單位，確實無權限可更改他院接種紀錄。

北市衛生局指出，經查該孕婦9月6月於國泰醫院接種第一劑莫德納疫苗，但國泰醫院接種名冊資料上傳異常，造成民眾疫苗接種紀錄錯誤，已更正該筆錯誤登錄資料，並請該院全面檢視新冠疫苗接種紀錄上傳作業，避免再發生類似情事。

衛生局提醒，個人疫苗接種紀錄可使用健保快易通APP查詢，若發現疫苗接種資料有錯誤記載，可向台北市12區健康服務中心洽詢，或撥打台北市防疫專線（02）2375-3782，留下相關資料，北市衛生局查明後進行修正，請民眾安心。

▲北市一名孕婦預約莫德納第二劑，卻被通知已經接種高端疫苗。（圖／翻攝自PTT）

關於此案，為一名孕婦4日於PTT爆料，自己9月6日打了第一劑莫德納疫苗，幸運在9月29日預約10月5日的孕婦第二劑名額，但10月4日卻被醫院來電告知，系統發現她在9月30日打了第二劑高端，但自己早就接種莫德納，第二劑怎麼可能混打高端？且兩劑間隔不到28天，加上自己健保卡沒有離身，為什麼被註記施打不存在的第二劑？

當事人指出，院方叫她一定要去查為什麼會有這種錯誤的系統登記，不然因系統已登記第二劑資料，他們也沒辦法幫她接種，因一切是以系統資料為主；她掛完電話後，馬上打給第一劑的接種醫院，告知對方把她的資料登記錯誤，而院方則建議他向「大安健康中心」更正。

當事人提及，自己打了無數通1922和疫苗專線都不通，只好親自到大安健康中心，結果櫃檯卻稱「沒權限」、「要請北市府直接處理」，但到了北市府卻也無法處理，最後只好衝去疾管署，對方回覆接獲很多民眾反應「被登錄」沒打的疫苗，所以現在也只能去查，詢看怎麼找人更正。