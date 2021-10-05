JK羅琳新作《聖誕小豬》發行　台灣繁體中文版同步全球30國上市

▲《哈利波特》作者J.K.羅琳再度推出最新作品《聖誕小豬》（圖／Photography Debra Hurford Brown © J.K. Rowling／皇冠提供）

記者林育綾／綜合報導

《哈利波特》作者J.K. 羅琳再度推出最新作品《聖誕小豬》，而台灣將與英、美、法、德、日等全世界30餘國同步上市，繁體中文版自今（5）日起開放預購，10月12日正式發行。

J.K. 羅琳在2020年疫情封城期間，曾免費連載《伊卡伯格》提供孩子們觀看，後來更將全書版稅捐給受到新冠肺炎影響的弱勢團體。如今再度創作兒童小說《耶誕小豬》，描寫一名男孩為了他最珍愛的玩具，不論路途多麼遙遠都要尋覓回來的旅程。



《聖誕小豬》以小男孩傑克為主角，在聖誕夜裡，傑克最心愛的玩具「德兒豬」（Dur Pig）不見了，它被繼父布蘭登的女兒荷莉丟出車外，再也找不回。雖然之後傑克得到了另一隻「聖誕小豬」（Christmas Pig）做為賠償，但對傑克來說，任何玩具都無法替代DP；沒想到，聖誕夜帶來了奇蹟，傑克在睡夢中聽見CP開口說話，而CP向傑克提出一起出發尋找DP的點子，於是兩人展開一段奇幻的冒險旅程。



皇冠提到，此次特別邀請超人氣藝術家吉姆．菲爾德（Jim Field），為這本書繪製精美封面以及書內插圖，這是一個充滿愛與希望的童話冒險故事，也是聖誕、新年假期適合送給孩子的禮物，誠摯邀請所有讀者一起來感受全世界最棒的說書人的文字魔力。