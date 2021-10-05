撞堆高機牙叉恐怖畫面曝！2男頸斷慘死　頭骨露出皮肉還黏地上

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記者游瓊華／台中報導

台中市霧峰區中正路2日晚間發生一起死亡車禍，一輛堆高機未將升在半空中的牙叉降下就停在路邊，導致一名20歲王姓機車騎士載著19歲魏姓男子經過時當場撞上，牙叉正中頭部，導致頸斷、頭凹，兩人雙雙慘死，現在監視器畫面也曝光。

▲雙載機車高速駛過，撞上堆高機牙叉。（圖／民眾提供）

從影片中可以看到，堆高機停放處並無照明、警示號誌，一輛機車騎過後沒多久，後方的機車、汽車都停了下來，屋內的民眾也出來查看，路旁民眾發現狀況不對趕緊報警。

▲台中堆高機路邊卸貨，騎士騎車經過猛撞上2人送醫搶救亡。（圖／民眾提供）



事故發生在2日晚間，39歲的賴姓堆高機駕駛當時在事故路段卸貨，而20歲王男騎車載著19歲魏男剛好經過該處，當場撞上堆高機，而王男碰撞後又撞上正在路邊停車的轎車，機車車頭受損、轎車則是左側受損。

事後2名騎士送往醫院搶救，但院方透露，王姓死者到院時頭部嚴重變形，經急救30分鐘後仍宣告不治，而魏男也因傷勢過重不治死亡。

目擊者心有餘悸表示，兩個騎士撞到貨叉後，接著翻車滑行約50公尺，頭部先著地，脖子斷掉，頭顱及臉部都凹陷，撕裂的皮還黏在地上，甚至可看見森森白骨，讓他嚇到整個晚上都睡不著。