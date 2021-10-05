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新北加倍券超商也適用　侯友宜推數位支付享10%回饋

▲▼新北加倍券。（圖／翻攝新北市經濟發展局）

▲新北加倍券。（圖／翻攝新北市經濟發展局）

記者黃巈禾／台北報導

因應中央振興五倍券發行，新北市政府推出「紙本加倍」及「數位加碼」。新北市長侯友宜5日上午9時30分除了將在記者會公布4大超商也納入適用範圍，也宣布其他一般商業的加入方式，讓加倍券「加倍送」、「加好用」、「加便利」；此外，也會公布數位加碼活動辦法，免綁五倍券，只要到指定店家使用指定數位支付消費，就可獲得10%回饋。

新北加倍券紙本方案採抽獎制，參加抽獎對象限110年10月31日前（含）設籍於新北的市民參與，每組身分證可選定其中1個方案，僅限中獎1次，3個方案共計31萬份，包括：20萬份「500元五倍券換1000元新北加倍券」、10萬份「1000五倍券換2000元新北加倍券」，以及1萬份「5000元五倍券換10000元新北加倍券」。票券面額為每1000元有50元10張、100元5張，以得獎金額類推。

每1000元的五倍券可換取10張面額50元加倍券及5張100元加倍券，使用期限自領取日起至明年4月30日止，適用範圍包括新北市轄內公有市場、部分民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業及一般商業等超過1萬6000家，詳細名單後續將公告於活動官方網站，適用商家亦將張貼識別貼紙方便辨識。此外，4大超商也納入適用範圍。

▲▼新北加倍券。（圖／翻攝新北市經濟發展局）

公布得獎名單後將寄送簡訊予得獎者，得獎者須持身分證件與紙本五倍券至各行政區的活動中心換購。新北加倍券紙本方案登記的網頁預計10月15日上線，10月15日至10月31日開放民眾上網登記，開放登記期間都可以到網站登入修改兌換地點及抽選方案，11月8日抽獎並公布中獎名單，11月19日至12月3日現場兌領。

除紙本加倍外，新北市更推出「數位加碼」活動，免綁訂中央五倍券，只要於今年10月15日至12月31日於新北指定店家使用指定數位支付消費，將依消費金額比例獲得10%購物金回饋，數量有限，用完為止。

▲▼新北加倍券。（圖／翻攝新北市經濟發展局）

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關鍵字：

新北加倍券

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