離婚後戶口驚見「長男」...不可能是我的種！綠帽男崩潰求償



▲人夫與妻子離婚後突然發現他戶口多一子，才驚覺前妻還未離婚前就戴他綠帽。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名男子前年結婚後不到半年就妻子分居，隔年離婚，不過他去申辦戶籍謄本，赫然發現戶口中竟多了一個「長男」，從男童的出生日期推算得知這不可能是他的小孩，怒提告求償50萬元。高雄高分院按妻子受孕時間推算，認定孩子確實不可能是男子的孩子，判須賠償25萬元。

判決指出，阿晉(化名)與太太從前年3月結婚後，同年8月就分居，到了去年8月正式離婚，他今年4月去申請戶籍謄本時，竟意外發現自己名下卻無端出現一位「長男」，依照男童出生年月日判斷，回推那時間他根本沒跟太太發生過性關係，因此懷疑她與其他男人背叛他，因此求償50萬元。

一審法官認為侵害到阿晉配偶權，判太太要賠償5萬元，但阿晉認為賠償金額過低，不服上訴二審，不過阿晉的太太在法院審理時反駁，他與阿義(化名)是於前年9月認識，僅止於一般朋友，未發展男女朋友之交往關係，且他們夫那時妻關係已名存實亡，並未侵害到阿晉配偶權。

二審合議庭法官調查，發現林男、李女兩人最後一次性行為是前年8月11日，但去年12月產下的男童，回推受胎期應為去年2月5日至6月，可見這名幼兒不是兩人在8月11日那次性行為後所懷孕，而李女也提不出其他證據證明。

法官認為，阿晉與太太去年8月才完成離婚登記，懷孕期間兩人還沒離婚，確實侵害到配偶權，因此一審僅判賠5萬元顯屬過低，因此改判應再賠償阿晉20萬元，總計應賠25萬元確定。

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