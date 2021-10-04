被同一警抓3次！他被攔自信酒測一定過　話講一半口罩掉出毒品

記者洪靖宜／高雄報導

一名有毒品前科的毒蟲曾被同一個員警抓過2次使用毒品，這次他因騎車沒有變換車道又被同一位員警盯上，被攔下後他急著解釋自己沒有身上毒品，且酒測一定能過，但話都還沒說完一包毒品就從他口罩下滑落，都還來不及反應就被員警拉出來，依法送辦。



▲雷男話都還沒講完，毒品夾鏈袋就掉出來。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲雷男騎車不遵守交通規則，被警方盯上。（圖／記者洪靖宜翻攝）

林園分局大寮分駐所員警簡志凡於1日執行巡邏勤務，發現前方有一台機車疾駛於鳳林三路上，沒打方向燈就任意切換方向，立即追上，並且按喇叭要他路邊停車，不過機車駕駛一開始還不為所動繼續直行，最後才配合停下。

員警一看發現是之前曾被他抓過2次，有毒品前科的52歲雷姓男子，劈頭就先問：「應該沒東西吧！」，這次雷男相當堅定地回說：「謀啦(沒有啦)！哪有東西」，但他身體不自主的發抖，被發現後才坦承喝了一點小酒，不過信誓旦旦地表示，酒測一定能過，不斷說：「跟你說不會超過啦，真的啦，喝半瓶而已。」

▲雷男話都還沒講完，毒品夾鏈袋就掉出來。（圖／記者洪靖宜翻攝）

但就在雷男準還在解釋自己沒喝多少時，突然卻有一包疑似裝有毒品夾鏈袋從口罩滑出，他還來不及反應，就被員警從口罩下拉出，話都還沒講半句，就被喝令他「蹲下」，經查該夾鏈袋內確定是毒品安非他命，警方當場依《毒品危害防制條例》移送偵辦。