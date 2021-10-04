人妻3度辣戰小王喊：現在還在流！夫見對話「比喝掉的多」綠炸

▲台北人妻與男網友發生3次性行為，人夫氣炸提告求償。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

台北一名人夫發現妻子在外搞婚外情，小王不僅親暱稱呼妻子為「老婆」，雙方還曾發生過3次性行為，讓他大受打擊，決定向紅杏出牆的妻子提告求償90萬元精神撫慰金，日前法院判決出爐！

人夫主張，與妻子婚後育有2名子女，不料，妻子2019年1月間竟與其他男人發生3次性行為，嚴重破壞他的配偶權，決定向妻子提告求償90萬元；對此，人妻辯稱，雖然有與小王有不正當往來，但期間只有一星期，也沒有發生性行為，認為丈夫求償的金額過高。

但士林地方法院勘驗錄音光碟發現，人妻面對丈夫質問時坦承，與小王是在遊戲中認識的，「沒有想那麼多」曾與小王到旅館上床3次。

法院再查看人妻與小王的對話又發現，小王以「傻老婆」稱呼人妻。內容包括「他(人夫)剛剛想找我做」、「妳怎麼拒絕？」、「說我過敏不舒服」、「我到現在還在流」、「妳覺得，有比妳喝掉的多？」、「有」、「比前2次胸部的多？」、「胸部那次差不多」、「胸2次都很多ㄟ，所以，我是壞掉？」。

法院指出，人妻與小王曾論及懷孕、懷了就離(婚)、生下來等情節，認定人妻曾坦承與小王上床3次這件事，應該不是子虛烏有，判她應賠償丈夫30萬元，全案仍可上訴。