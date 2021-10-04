名牙醫偷吃怕被抓包！還簽「性愛保密協議」　小三洩漏慘賠50萬

▲牙醫婚外情還跟小三簽訂保密協議，但對方洩漏，他怒提民事求償，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

知名牙醫師阿宏（化名）與女子小君（化名）發生婚外情，但小君事後卻屢次以公開此事向阿宏勒索金錢。經雙方多次協商，於是簽訂性愛保密協議，阿宏答應給小君30萬元，小君則必須嚴格遵守協議，但沒想到，小君卻違約洩漏協議，阿宏氣得提起訴訟，要求小君返還30萬元，並須賠償1000萬元違約金。對此，法官審理後，判小君只須賠償50萬元。

阿宏主張，小君明知道他已婚，卻仍多次與他發生性關係，而他身為牙醫診所負責人，極為重視名譽及信用，但小君卻以公開此事威脅他，要他支付鉅額金錢，雙方事後經過多次協商，並於2019年12月間簽訂性愛保密協議，「乙方(即小君)就甲(即阿宏)乙雙方曾經為性交易、交往及發生性行為等相關一切情事，均應為保密，不得洩漏予任何第三人」，同時答應給付小君30萬元。

然而，阿宏卻於2020年3月間街道一名男子致電表示，自己知悉2人曾有性關係，並要求阿宏重新簽約，但阿宏當下就拒絕，沒想到，他事後卻收到對方簡訊，「我在台南有個案子，是醫師娘要拿200萬給小三，請小三離開」、「麻煩您，為自己所為行為負責」等，而因雙方在通話中時，對方曾表明看過協議內容，阿宏因此認為小君違約洩漏協議，氣得對小君提告，要求小君賠錢，並須給付違約金，共1030萬元。

對此，林女辯稱，她並未洩漏協議，她是因為發現協議中有很多不平等條款，才找來自稱專業協商的男子代為與阿宏洽談重新簽訂並修改協議書條款事宜，因此拒絕賠償。

法官審理後認為，依照阿宏與該男子的通話錄音，小君卻實有將協議內容洩漏給男子，因此小君必須返還30萬元，至於千萬違約金的部分，因金額過高，且小君只是為了要修改不平等協議，並非惡意洩漏，因此將違約金額減為20萬元，最終判小君要返還及賠償阿宏50萬元。