恆大汽車通知員工「放假到月底」　公司內人心惶惶「都在投履歷」

▲恆大集團陷入財務危機，負面消息不斷。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

恆大集團深陷債務危機，近日又傳出，旗下恆大汽車已通知多個部門的員工，「十一」假期之後持續休假到10月底，期間發放半薪。

根據陸媒報導，恆大汽車傳出已通知多個部門的員工，「十一」假期後繼續休假到 10 月底，與恆馳 5、恆馳 6 兩款車無關的研發人員，上海和廣州南沙製造基地的大部分生產人員都將參與輪休。消息並指出，這次休假是 「帶薪」 的，但「帶薪」 按照最低發放標準，實際上是發放「半薪」。

▼恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）



一名知情的恆大汽車員工表示，消息是真的，恆大汽車在深圳的部門也要搬家，假期也會不少，「感覺這個時候開始休假不是什麼好事情。」

還有員工透露，現在辦公室裡面人心惶惶，大家都在準備履歷表，準備另尋生路。

報導提到，恆大汽車今年上半年有6個車型項目在同步開發，但不久前停止了其他項目，只保留進展最快的恆馳5、恆馳6。原計劃用來生產這兩款車的廣州、上海工廠，目前已經停止投產準備。一部分負責生產的外包工程人員已經被遣散。恆馳5 從廣州運到天津繼續生產，上海和廣州基地的生產人員也被分批抽調到天津支援。