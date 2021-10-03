猥褻性侵同居人女兒　渣男竟辯「她不穿衣服在我面前晃」

▲阿凱為花花母親的同居男友，卻以玩撲克牌的名義，要花花玩輸就要脫衣，對其猥褻得逞，4年後竟再對花花性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／綜合報導

阿凱（化名）為花花（化名）母親的男朋友，2010年起利用女友外出工作之際，明知花花當時年僅8歲，卻提議和花花玩撲克牌遊戲，輸的人要脫衣服，最後因花花玩輸遊戲而脫光衣物，阿凱更藉此機會，徒手翻開花花的下體「觀看」；未料事隔4年，阿凱更直接利用和花花獨處的機會，對其性侵得逞。案件上訴到高等法院更一審後，法官依法判其應執行6年10月徒刑。

判決指出，阿凱先是在2010年9月至2011年8月間，向花花提議玩撲克牌遊戲，輸的人要脫光衣物，直到最後花花因玩輸遊戲，而脫光身上所有衣物，阿凱竟趁此機會，違反花花的意願，徒手撥開花花的下體觀看，對花花猥褻得逞。

阿凱得寸進尺，2014年9月至2015年8月間，明知花花當時為僅就讀國一的未成年人，利用和花花獨處之際，要求花花自行在床上躺下，並將花花的衣物褪下，對其性侵得逞。

庭審時，阿凱坦承犯行，不過卻向法官強調並未違反花花的意願。更一審法官審理後指出，阿凱對花花猥褻得逞時，花花為年僅8、9歲之幼童，無論花花是否同意，基於對未滿14歲男女之保護，阿凱違法事實皆已明確。

法官認為，花花在案發時尚屬童稚純真階段，對於男女間性事尚無充分了解與需求，何況阿凱是花花母親的男朋友，花花更稱呼阿凱為「叔叔」，審酌花花證詞曾指出「玩輸了就脫光」等語，認為花花未能充分理解該行為之意涵，但阿凱為智識正常之成年男子，更是花花母親的男朋友，年長花花40餘歲，明知花花無和其猥褻之合意，卻仍以違反花花意願的方法，對花花猥褻得逞，其犯罪事實明確。

而阿凱第二次犯行，更直接對花花性侵得逞，法官審酌花花證詞，花花曾指出，阿凱和她發生關係持續5分鐘左右，就有和阿凱說「我想要看電視」、「而且會痛」，阿凱才把生殖器拔出結束犯行，之後2人便一起看電視等語，且事後花花也向法官指出，看到阿凱時不會刻意閃避，2人感情仍相當要好沒有發生爭吵，難認阿凱有以強制方法或違反花花意願對其性侵得逞。

高等法院更一審審理後指出，阿凱和花花的年齡差距達45歲，又是花花母親的同居男友，本應盡長輩之責，呵護照顧花花，卻利用花花年幼不解人事，罔顧倫常對其性侵得逞，事後也未能勇於認錯，直到上訴後才坦承犯行，更辯稱是因為花花「平時不穿衣服在我面前晃來晃去」等語，顯然未有反省，衡量其智識與經濟程度，依對未滿14歲女子性交等罪，判其應執行有期徒刑6年10月，全案仍可上訴。

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