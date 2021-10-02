青埔環球A19歡慶試營運　「環教繪本展」生動有趣

▲桃園環教繪本展於青埔環球A19購物中心展出。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歡慶桃園青埔特區內的「環球A19購物中心」試營運，市府環保局自即日起至10月20日，於該購物中心2樓的魚菜共生區，舉辦「桃園市環境教育繪本徵件成果展」，現場安排生動有趣的「繪本老師說演活動」，來看展還有機會獲得限量桃園環教繪本，歡迎親子一起來購物中心學環教。

環保局2日表示，環教繪本成果展首次與購物中心做結合，希望透過繪本閱讀方式，鼓勵親子共學。桃園市環教繪本比賽已連續舉辦六年，獲得民眾熱烈響應，這些繪本充滿創意與童趣，既可促進親子互動，更可傳遞環保知識，歡迎大家一同來閱讀環境教育繪本、欣賞屬於桃園的故事。今年辦理的桃園市環境教育繪本創作活動也已開始收件，期待透過創新且圖文並茂的作品，喚起大家愛地球的心。

現場除了原作手稿與精美實體書外，還有大型立體書供民眾翻閱，展場內設有舒適的繪本閱讀區，民眾可以帶孩子輕鬆坐下，快樂閱讀，在豐富精采的環境教育繪本中，讓大小朋友徜徉於美妙的圖文世界。

另外，展期每週六日特定時間安排「繪本說演活動」，除了聽故事外，還有豐富的活動，首先是「好書交換」活動，民眾可以帶書籍來交換環教繪本，數量有限，敬請把握；還有「環教繪本知多少」答題活動，凡回答歷屆繪本相關問題，全對就能隨機獲得一本繪本唷！此外，搭配環教繪本巡迴活動的「集章換好禮」，集滿4個印章並填寫回饋單就能獲得一套環教繪本套書(隨機)。