藍營195案海戰術遭批　陳玉珍：民進黨連要求蘇貞昌道歉勇氣都沒有

▲陳玉珍表示國民黨195案都是重要民生議題。（圖／翻攝陳玉珍臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨日前為杯葛議事提出195個提案，遭民進黨批評是垃圾提案。國民黨立委陳玉珍2日回應，這次國民黨提出的195個議題都是重要民生議題，民進黨不應該用垃圾提案來形容，呼籲民進黨星期二院會能認真仔細一案一案討論。

陳玉珍透過臉書表示，這次國民黨團提出的195個關乎國計民生、人民在乎的討論議題，包括學習歷程檔案遺失、台電缺電跳電、釋迦蓮霧的出口受阻、加入CPTPP、超商女店員遭挖眼相關的精神衛生法、強制治療、司法精神病院、建立社會安全網等議題，每件都是近來發生的大事，當然值得在立法院按照議事日程列入逐案討論，要求督促行政部門改進，做的不好的也當然要請行政部門道歉。

陳玉珍批評，民進黨立委吳思瑤為了護航執政黨，竟然都不肯站在人民的角度出發，連要求行政部門道歉的勇氣都沒有，甚至自貶身價，沒有民主風範的直接說在野黨立委的提案是垃圾提案。

陳玉珍強調，西方哲學家霍爾曾經說過「我不贊成你的意見，但是我誓死捍衛你說話的權利」。不管執政或在野，民意代表為民喉舌的立場應該是一致的，即使吳思瑤不贊成國民黨團的提案，不想花時間討論這些人民在乎的議題，也不應該如此沒有民主素養，用「垃圾提案」來形容這些在野黨團認為人民關心的重大議題。

陳玉珍呼籲，期待星期二的院會，佔立法院絕對多數的民進黨，能真正以民為念，好好的坐下來認真開會，認真仔細的一案一案來討論這些重大民生議題。