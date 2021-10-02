案發後第7天！挖眼男家屬現身了　頻喊「拍謝」：他真的很不應該

記者陳韻如／屏東報導

屏東縣高樹鄉爆發恐怖挖眼案！50歲楊姓男子只因不滿遭到潘姓女店員提醒戴好口罩，就失控徒手強挖對方眼睛，造成潘女可能因此失明，事件爆發後也引起社會一片譁然。對此，楊男的家屬事發後第7天終於出面，並對潘女及潘女家屬道歉。

▲挖眼男家屬現身道歉。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方調查，50歲楊姓男子，於10多年前不知原因發病，就被家人經常送往醫院治療，在醫院會按時吃藥，但出院後就沒再服藥，因此病情就發作，6月底時還曾拿菜刀攻擊老婦，害老婦腹部、頸部都受有刀傷，而楊男也被強制送醫治療，8月中才出院，沒想到事隔一個半月，又發生挖眼事件，也引起當地村民恐慌，紛紛發起連署，要相關單位不要再把楊男放出來。

▲女店員遭挖眼，未來可能因此失明。（圖／翻攝爆料公社）

對此，楊男的家屬也在事發後第7天首度出面道歉。楊男二哥面對媒體受訪表示，對於弟弟的所作所為他感到相當抱歉，弟弟的行為真的很不應該，家屬一直很想到醫院探視潘女，但又擔心對方受到二次傷害，因此遲遲不敢前往。

警方表示，家屬目前希望楊男持續在醫院救治，倘若有返家的情形，也將立即通知警方，以避免楊男再次失控，危害到在地村民的安全。另外，因受到《精神衛生法》規範，目前全案尚未送到地檢署，一切也將依照程序依法究辦。