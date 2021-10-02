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獨／眼鏡蛇飛官酒駕退役「改開空勤直升機」　主官誇：隊部之寶

▲▼陸軍602旅眼鏡蛇直升機飛官李又佑酒駕遭記2大過，核定退伍。（圖／翻攝臉書）

▲李員目前在空勤總隊第二大隊服務，成隊部之寶。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

前陸軍航特部602旅李姓飛行官因酒駕肇事，遭軍方記2大過核定退伍，重考公職到空勤總隊繼續奉獻專長救災。李員長官空勤第二大隊長林國強形容他表現優異，是他與老學長眼中「隊部之寶」，也是「未來的希望」！對於判決，他僅說「年輕犯錯已記取教訓」，並轉述李員將會再上訴。

陸軍航空特戰指揮部602旅超級眼鏡蛇直升機李姓飛行官，因酒駕肇事遭記2大過並以「不適服現役」核定退伍，追償他積欠公費待遇津貼53萬9千元。台中高等行政法院認為雙方已簽賠償切結書，判李男應賠償53萬9千元。李男則在退伍後考公職，目前在空勤總隊第二大隊任職，擔任直升機副駕駛，配合執行救援任務。

▲▼陸軍602旅眼鏡蛇直升機飛官李又佑酒駕遭記2大過，核定退伍。（圖／翻攝臉書）

▲▼李員在空勤擔任直升機副駕駛，極受教官及老學長喜愛。（圖／翻攝臉書）

▲▼陸軍602旅眼鏡蛇直升機飛官李又佑酒駕遭記2大過，核定退伍。（圖／翻攝臉書）

空勤總隊第二大隊長林國強談到李員，形容他是隊部「未來的希望」，也是隊上的寶貝。他表示，林員在前年年底進到空勤，經訓練後分發到這邊。隊上平均年齡約48歲，林員年僅30歲，讓隊部注入新血，根本是隊上之寶。

他說，可能林員年輕，體力腦筋好、記憶力強，雖然飛行經驗才5年多，技術沒有10多年的老學長來得好，但學習力強的他，現在實力應該有10年以上，其實不輸前輩。加上他溫文儒雅，總是靜靜地默默做事，很受大家喜愛。所有教官都覺得他是未來希望，包括自己都非常看重他，請囊相授。

對於林員跟軍方的官司，林國強說，法官地位超然，思想獨立，這樣判下來他不予置評。這事情對林員是個教訓，遭軍方提告時有跟他報告，但他認為，以前的行為過去就過去了，嚴格來說，他並沒有犯罪，過去行為並不會影響現在的工作。

▲▼陸軍602旅眼鏡蛇直升機飛官李又佑酒駕遭記2大過，核定退伍。（圖／翻攝臉書）

▲李員與愛妻在空勤直升機前拍婚紗，感情甜蜜。（圖／翻攝臉書）

他之後也有提點開導林員，林員告訴他當時是前一天晚上喝酒，隔天派他任務，出門時不慎跟別人擦撞。畢竟是年輕時犯下的錯，他現在已痛改前非，今年7月也已結婚，擔任直升機副駕駛的他，就是輔佐機長做他應該要做的程序，負責專業文件填寫及一般行政公務，表現非常良好，不會去喝酒，已得到教訓。

他也說，自己也是軍人退伍，時代變遷，規定與以前大不相同，軍中有軍中規定，飛行員有高道德規範，軍中不允許就是不允許。林員是透過國家考試進來空勤，符合資格加上訓練合格就是公務員。

林國強說，林員曾告訴他，如果法院判他敗訴，他自認有其他有利判例，「別人可以為何他就不行」，考慮會上訴。

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