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山友「霸佔紮營」玉山停機坪！擋直升機降落　救難隊員半空中跳艙

▲空勤直升機搭載救難人員進山，險些被違法紮營的山友影響飛安、耽誤救援。（圖／民眾提供）

▲空勤直升機搭載救難人員進山，險些被違法紮營的山友影響飛安、耽誤救援。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

山友黃姓女子日前獨赴玉山挑戰馬博拉斯橫斷步道，不慎於對關路段崩塌區滑倒受輕傷，所幸被南投消防人員救起送醫，並無大礙；但玉山國家公園管理處透露，當天竟有不肖山友違法在觀高停機坪紮營，導致空勤總隊直升機無法降落，機上搭載的救難隊員只能用跳艙方式驚險落地，目前持續清查可能違規的登山隊，將依法開罰。

黃姓女子於20日早上在對關摔落受傷、緊急求援，空勤總隊派出直升機搭載南投玉山消防小隊救難隊前往，準備在觀高停機坪降落時，赫然從空中發現有山友任意在停機坪搭設2具營帳，阻礙飛行直升機降落，救難隊員被迫跳艙，才能趕赴現場完成救援任務。

▲▼上圖為觀高直升機停機坪，下圖為觀高指定宿營地位置。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

▲▼上圖為觀高直升機停機坪，下圖為觀高指定宿營地位置。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

▲玉山觀高直升機停機坪遭山友違規紮營，險些影響山難救援進度。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

玉管處表示，若未依申請核准之宿營地而任意變更宿營地，是違反《國家公園管理法》第13條的行為；而當直升機下降時，槳葉會產生強大向下風力，力度之猛足以將營帳連根拔起，「輕則把營帳吹走，重則捲到直升機以至更嚴重意外的發生！」如待救者處境刻不容緩，則延誤救援後果更不堪設想，強調在直升機停機坪紮營是「不合法、不正確」且亦「不安全」。

玉管處稍早在官方粉專PO文疾呼：「車子要走既定道路上，登山要走在既有步道上，紮營要搭設在合法位置上！」籲請山友自律，切勿在停機坪搭帳棚，影響飛安，目前也著手持續清查可能之違規隊伍，依法開罰。
 

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