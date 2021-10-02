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獨／眼鏡蛇飛官酒駕2大過退役　切結吐公費這原因反悔來不及了

▲▼陸軍602旅眼鏡蛇直升機飛官李又佑酒駕遭記2大過，核定退伍。（圖／翻攝臉書）

▲陸軍李姓直升機飛官酒駕遭記2大過，並核定退伍。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

陸軍航空特戰指揮部602旅超級眼鏡蛇直升機李姓飛行官，因酒駕肇事遭陸軍司令部記2大過，認定「不適服現役」核定退伍，並追償他積欠公費待遇津貼53萬9千元。李男雖認為他非酒駕，軍方行政命令有誤，但法官認為雙方已簽賠償切結書，判李男應賠償53萬9千元。全案可上訴。

李姓男子2016年11月擔任志願軍官，並於陸軍航空特戰指揮部602旅擔任超級眼鏡蛇直升機飛行官副駕駛。前途看好的他，卻在2018年8月17日酒後肇事，遭警方依公共危險罪嫌送辦。檢察官偵結，認為李男酒精濃度0.18，未構成公共危險罪做出不起訴。

陸軍司令部同年10月2日將李男記2大過處分，經辦理「不適服現役評鑑」，依《志願軍官服役條例》規定，認定他「不適服現役」核定退伍，10月16日生效。軍方也依《軍費生賠償辦法》，要求李男因為未服滿現役，賠償受領公費待遇津貼共69萬多元。

李男在退伍前雖已簽下賠償切結書，但退伍後至去年1月1日只繳款15萬多元，還有53萬9千元為償還，經郵寄催繳公函送達後，李男卻仍未繳款，因此向法院提出償還公費訴訟。

李男辯稱，他的酒駕案件檢察官做出不起訴處分，可見並無觸犯公共危險罪。他是前一天晚上10點喝啤酒，經過一夜休息，隔天早上7點才開車上路，「並非酒後駕車」。況且他酒精濃度0.18，未達公共危險罪的0.25，陸軍司令部認為他酒駕記2大過，已有瑕疵。他認為陸軍司令部認定他「不適服現役」退伍，使用法規錯誤，陸軍司令部107年10月2日令一樣有重大瑕疵，應屬無效。

▲▼陸軍602旅眼鏡蛇直升機飛官李又佑酒駕遭記2大過，核定退伍。（圖／翻攝臉書）

▲李男退伍後重考公職，目前在空勤總隊服務，擔任副駕駛，圖為出嘉義山區任務。（圖／翻攝臉書）

他表示，陸軍司令部引用《陸海空軍軍官士官服役條例》第15條第1項第10款的立法理由，是以公費生受國家栽培，國家提供各種津貼、學雜費全免補助，應在一定年限內為國效力，否則應該賠償。他雖然退伍，但仍再空勤總動服務當公務員，仍在公務體系服務，並沒有辜負國家栽培，因此認為命他退伍的行政處分有重大瑕疵，聲明駁回起訴。

法官認為，陸軍602旅向李男請求賠償的是，他在校期間所享有公費待遇及津貼，應優先適用《軍事教育條例》授權訂定的《軍事學校預備學校軍費生公費待遇津貼賠償辦法》規定。且不論行政命令引用法條是否有誤，李男已簽賠償切結書，自應依行政契約賠償，最後判李男應賠53萬9千元。

陸軍602旅表示，尊重司法判決，不便說明。記者透過臉書私訊，李姓飛官未回應，他任職的空勤總隊第二大隊長林國強則轉達說，李男認為有其他判例可適用，應該會再上訴。

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