　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

關子嶺雞籠山登山活動　健行賞美景增進運動風氣

▲台南市白河區體育會配合運動ｉ台灣計畫，舉辦「關子嶺雞籠山登山活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市白河區體育會配合運動ｉ台灣計畫，舉辦「關子嶺雞籠山登山活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為鼓勵更多民眾建立多元運動型態，強化市民的運動風氣，台南市白河區體育會配合運動ｉ台灣計畫，2日舉辦「關子嶺雞籠山登山活動」，活動以登山作為主軸，除了邀請在地居民一起參與，也邀請當地社區團體展演表演並帶領參與人員做暖身操，鼓勵市民朋友透過不一樣的運動方式促進身心健康，養成運動習慣。

登山過程中欣賞山上不同的林相、植物與美景，放鬆心情、滋養心靈，呼吸新鮮的山林空氣，共同感受行走在山林中在山中的快意，認識美麗山林之餘並達到運動的效果。

▲台南市白河區體育會配合運動ｉ台灣計畫，舉辦「關子嶺雞籠山登山活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近年登山健行等戶外活動相當盛行，台南市白河區體育會推動的「關子嶺雞籠山登山活動」從去年舉辦就受到許多市民朋友的喜愛，今年再度舉辦，活動也因應特殊傳染性肺炎落實防疫工作，疫情期間全民除了一起抗疫，更需要堅持運動、鍛鍊自我，透過戶外登山健行，保持良好的社交距離，並能有效達到運動的目的，是愛運動新生活的好選擇。

關子嶺雞籠山登山活動，在作好防疫的前提下，由台南市白河區體育會與大台南登山協會、白河區公所、仙草實驗小學關嶺分校等各學校機關團體共同合辦，希望鼓勵大眾走出戶外，鍛鍊自我，增強免疫力。

▲台南市白河區體育會配合運動ｉ台灣計畫，舉辦「關子嶺雞籠山登山活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

也提醒民眾注意登山風險，平日除了培養良好的登山安全知識和技能外，也應養成運動習慣，也可以通過定期的健康檢查更加了解自己的身體狀況，並特別提醒民眾登山自律，有計畫的登山，遵道而行，平安登山安全回家，也落實生態永續，將不屬於山林的垃圾帶走。想要擁有精彩的生活，就讓「運動」變成好伙伴，「台南i運動-運動i台灣」FB粉絲頁查詢。

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
快訊／國道1號聯結車翻覆！　南北向嚴重回堵
老公聊LINE「刷一排暗號」疑約砲！　真相神轉
抓到了！發國泰、台新銀行「釣魚簡訊」　多人被騙上千萬元
蘋果最新發表會時間曝光　將公布「2大新品」
LIVE／戶外戴口罩有望鬆綁　侯友宜最新說明
手機突提醒有病毒　一更新銀行帳密全被偷
第十一輪打BNT　年齡有望向下開放

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東3派出所幫預定+發放五倍券　徐國勇頒發加菜金

10月迎王祭　東港警「交通安全月」加強執法

關子嶺雞籠山登山活動　健行賞美景增進運動風氣

大台南溪北地區健行趣味競賽　嘉年華熱鬧登場

公部門奧斯卡！政府服務獎台東一次入圍2項　行政績效獲肯定

溪洲代天府王船「5天全台祈福驅疫」　柯文哲也參拜

花蓮流感疫苗開打！與新冠接種撞期　提醒2種苗至少間隔7天

臨停客注意！屏東「燒冷冰」圓環道路　潮警11月啟動科技執法

快訊／曳引車擦撞單車！　60歲男「右腿慘遭輾壓」昏迷搶救中

漫波飯店拆除公司送機車騎士「壓驚紅包」　闖禍工程行尷尬回應了

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

被摔破?他開箱iPhone 13遭惡整　見裂痕傻眼定格：才拿到第一天

慘遭薩泰爾員工霸凌！ 龍龍臉書痛訴「多次強調底線仍被踐踏」

蔡尚樺「慶幸主持紅毯」才能參加金鐘XD　第一次都跟黃豪平：對我負責！

5566沒F4帥也沒Energy會跳舞　孫德榮當年狂罵...小刀佩服：那才是厲害！

屏東3派出所幫預定+發放五倍券　徐國勇頒發加菜金

10月迎王祭　東港警「交通安全月」加強執法

關子嶺雞籠山登山活動　健行賞美景增進運動風氣

大台南溪北地區健行趣味競賽　嘉年華熱鬧登場

公部門奧斯卡！政府服務獎台東一次入圍2項　行政績效獲肯定

溪洲代天府王船「5天全台祈福驅疫」　柯文哲也參拜

花蓮流感疫苗開打！與新冠接種撞期　提醒2種苗至少間隔7天

臨停客注意！屏東「燒冷冰」圓環道路　潮警11月啟動科技執法

快訊／曳引車擦撞單車！　60歲男「右腿慘遭輾壓」昏迷搶救中

漫波飯店拆除公司送機車騎士「壓驚紅包」　闖禍工程行尷尬回應了

屏東3派出所幫預定+發放五倍券　徐國勇頒發加菜金

60元蔬菜夾到飽！中原夜市新開幕平民滷味　35年老滷配方香氣滿溢

快訊／國慶焰火破10萬預約　偽出國「夢幻熱氣球」下午5點開賣

快訊／國1仁德段車禍事故！聯結車衝撞護欄翻覆　南北向嚴重回堵

全球新冠確診死亡數破500萬　過去1周「每分鐘5人喪命」

李政宰出道28年開IG「自拍照萌炸」！韓女星最多追蹤TOP5鄭浩妍快追上

U23世界盃／「三高組」最菜林昱珉2戰14K　體驗高層級拚旅外

烏來人潮達40％啟動管制　侯友宜：大家勿再前往

10月迎王祭　東港警「交通安全月」加強執法

高鐵人闖關打莫德納第2劑　陳其邁怒斥「不應該」：追究懲處　

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

地方熱門新聞

漫波飯店拆除公司送騎士「壓驚紅包」

即／60歲單車男「慘遭大車輾」搶救中

高鐵員工鑽漏洞搶打第2劑　院方回應了

恐怖31秒畫面曝光　騎士抬頭驚見「飯店倒塌」神閃避

42名高鐵員工混進診所「搶打莫德納第2劑」

執行署拍賣會又來了　嘉義分署上架賓士+土地48筆

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

Toyz驚傳涉大麻案　最重恐判無期

潮州燒冷冰圓環道路　11月啟動科技執法

桃園青埔橫山書藝館　開館首展飛墨橫山

溪洲代天府王船「5天全台祈福驅疫」

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

女警蹲坐路邊架機取締超速　重機騎士質疑偷拍反蒐證

花蓮流感與新冠接種撞期　提醒至少間隔7天

更多熱門

相關新聞

2男赴仁愛山區救人反摔深谷受困

2男赴仁愛山區救人反摔深谷受困

台中市楊姓男子在中秋連假前一天，獨赴南投仁愛鄉春陽地區爬山時迷路，後自行脫困；但王姓友人擔心其安危，找了蘇姓友人齊赴該山區搜尋，反而雙雙摔落30米深的山谷中受傷，打電話請楊男報案求援，仁愛鄉警消人員費時近5個小時才將2人拉抬至谷邊地面，送醫急救，所幸傷勢不重、已無大礙。

夫妻登武陵四秀遇雨呼救　勇消突接電話：不用了

夫妻登武陵四秀遇雨呼救　勇消突接電話：不用了

男爬陽明山失聯16天　最後身影曝

男爬陽明山失聯16天　最後身影曝

燦樹攪局　玉山山屋延遲4日開放

燦樹攪局　玉山山屋延遲4日開放

台南市安衛家族齊聚關子嶺大會師

台南市安衛家族齊聚關子嶺大會師

關鍵字：

關子嶺雞籠山登山

讀者迴響

熱門新聞

最敏感不是GG！泌尿醫破解「碰男人3部位」慾望秒激起

博恩爆哭大喊老K：你為什麼就不肯道歉？

龍龍暴怒開戰呱吉：噁不噁心！親揭被誣衊真相

快訊／博恩宣布：老K無限期留職停薪！

加開BNT！上班族又哭了：台灣最低

「好市多拿手機1舉動」大GG 　他到門口崩潰了

第十輪BNT上班族「又被插隊」！陳時中：大家都是第一劑

脫稿諷龍龍…老K早發聲：老實說我根本不在乎

藍又時親曝「遭王樂妍抄襲12年始末」

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

網翻出「老K狠酸龍龍影片」遭洗版

智商最高的TOP 3星座！

女友不知Toyz涉毒！謝和弦諷：實在太難

啦啦隊女神裡面沒穿炸巨級雙球！

Toyz被小藥頭供出　現役軍人幫運毒

更多

最夯影音

更多
黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？
陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面