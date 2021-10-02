關子嶺雞籠山登山活動　健行賞美景增進運動風氣

▲台南市白河區體育會配合運動ｉ台灣計畫，舉辦「關子嶺雞籠山登山活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為鼓勵更多民眾建立多元運動型態，強化市民的運動風氣，台南市白河區體育會配合運動ｉ台灣計畫，2日舉辦「關子嶺雞籠山登山活動」，活動以登山作為主軸，除了邀請在地居民一起參與，也邀請當地社區團體展演表演並帶領參與人員做暖身操，鼓勵市民朋友透過不一樣的運動方式促進身心健康，養成運動習慣。

登山過程中欣賞山上不同的林相、植物與美景，放鬆心情、滋養心靈，呼吸新鮮的山林空氣，共同感受行走在山林中在山中的快意，認識美麗山林之餘並達到運動的效果。

近年登山健行等戶外活動相當盛行，台南市白河區體育會推動的「關子嶺雞籠山登山活動」從去年舉辦就受到許多市民朋友的喜愛，今年再度舉辦，活動也因應特殊傳染性肺炎落實防疫工作，疫情期間全民除了一起抗疫，更需要堅持運動、鍛鍊自我，透過戶外登山健行，保持良好的社交距離，並能有效達到運動的目的，是愛運動新生活的好選擇。

關子嶺雞籠山登山活動，在作好防疫的前提下，由台南市白河區體育會與大台南登山協會、白河區公所、仙草實驗小學關嶺分校等各學校機關團體共同合辦，希望鼓勵大眾走出戶外，鍛鍊自我，增強免疫力。

也提醒民眾注意登山風險，平日除了培養良好的登山安全知識和技能外，也應養成運動習慣，也可以通過定期的健康檢查更加了解自己的身體狀況，並特別提醒民眾登山自律，有計畫的登山，遵道而行，平安登山安全回家，也落實生態永續，將不屬於山林的垃圾帶走。想要擁有精彩的生活，就讓「運動」變成好伙伴，「台南i運動-運動i台灣」FB粉絲頁查詢。