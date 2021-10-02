午後強對流「大台北以外地區」防劇烈降雨　下週熱帶系統擾國慶

▲今天大氣持續不穩定，午後強對流發展。（圖／翻攝中央氣象局）



記者葉國吏／綜合報導

今天大氣持續不穩定，午後強對流發展，大台北以外地區都有劇烈天氣發生的機率。下週四、五有熱帶擾動發展，國慶連假可能會受到影響。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(2)日太平洋高壓偏弱，大氣持續不穩定；午後強對流發展，除大台北降雨機率較低，其他山區及平地皆有局部陣雨或雷雨的機率，應防範小範圍劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)。各地氣溫：北部22至33度，中部23至35度；南部24至35度，東部22至35度。

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▲最新(1日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬下週五(8日)20時預測圖(左圖)顯示，南海(左圖1)及菲律賓東方海面(左圖2)皆有熱帶擾動活動的跡象；歐洲系集模式，同一時間颱風分布機率圖(右圖)則顯示，機率最高處在南海，在台灣附近機率大約在5至20%之間。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

明(3)日天氣好轉，各地晴時多雲，東北部偶有零星降雨，午後中南部山區有局部短暫降雨的機率。下週一至週三(4至6日)偏東風帶來水氣，東半部有局部短暫雨；背風面西半部晴朗、白天熱；中南部山區午後偶有小範圍零星降雨的機率。下週四、五(7、8日)因南方有「熱帶擾動」發展，偏東風帶來更多水氣，東半部降雨則日趨明顯，背風面西半部受影響較小。



下週五(8日)20時預測圖顯示，南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動活動的跡象；歐洲系集模式，同一時間颱風分布機率圖則顯示，機率最高處在南海，在台灣附近機率大約在5至20%之間，8日之後的模擬仍在大幅調整中，故國慶天氣會受到什麼程度的干擾？「不確定性」太高了，無需操之過急，應繼續觀察。