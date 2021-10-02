包車送老婆遊宜蘭被嫌浪費　原因曝光讓網友狂讚「功德無量」

▲網友花錢包車讓老婆到宜蘭玩。（資料圖／記者游芳男翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

一名網友表示，他最近花錢包車讓老婆和小姨子到宜蘭玩，被岳母嫌浪費錢，不過聽完背後原因，岳母卻反稱她願意出一半包車費，大量網友也留言稱「感謝版主功德無量」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，岳母知道他花錢包車後，打電話來罵他一頓，認為太浪費錢，不過原PO解釋，老婆第一次開車時撞到電箱，他還賠錢給國家，後來嘗試教老婆開車，又差點撞到他。

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▲原PO發文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）



「最近一次，她帶兒子去玩，新車側邊整個慘烈」，原PO附上車子被刮傷的照片，「我也是為了他的安全（實際上是為了社會安全），也是為了這家族大家健康啊」，岳母聽完後竟反過來安慰原PO，甚至說「不然你帳號給我，我出一半包車費好了」。

貼文吸引超過5千人按讚，不少網友更回應感謝原PO，「感謝你救了很多人」、「感謝您保護大家（家人），感謝明理的岳母」、「拜託請公布你老婆的行車路線，大夥好閃遠一點，萬分感激」、「感謝版主的無私奉獻」、「版主功德無量」。

▲▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）