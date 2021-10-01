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中信銀行攜手北市教育局　提供國小、高中「貨幣演變金融知識」財經課程

▲▼中國信託,台北市教育局,財經課程,貨幣,金融,素養課程,理財教育（圖／中信銀行提供）

記者錢雅慧／台北報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）響應聯合國永續發展目標（Sustainable Develpoment Goals, SDGs）第一項消除貧窮與第四項提供優質教育，今年特別與臺北市政府合作，提供高中生財經素養課程、教師金融理財教育課程與國小學童金融知識教育，9/30（四）獲臺北市教育局頒發感謝狀。「高中財經素養課程」110學年度第1學期有15所高中參與，未來將擴展到全市66所高中；首次規劃的「前進校園」理財教育，也預計在今年底前巡迴臺北市5所國小，協助培養高中與國小學生金融理財觀念。

臺北市副市長黃珊珊特別頒發感謝狀，感謝中國信託銀行和臺北市政府合作，培養國家優秀金融人才，增進社會大眾金融素養，中信銀行行政長暨中國信託文薈館館長高人傑代表領獎。中信銀行表示，希望透過政府與企業結合的動能，以金融教育展覽、理財課程與營隊活動，推動國人生活化的理財教育，擴展孩子們的金融視野與財務智商，培養數位金融關鍵能力。

▲▼中國信託,台北市教育局,財經課程,貨幣,金融,素養課程,理財教育（圖／中信銀行提供）

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中信銀行與臺北市教育局合作的「110學年度高中財經素養課程」，課程分為三個階段，高中一年級的試探階段為財經素養、高中二年級為入門階段的財經專題、高中三年級則為進階階段的財經專題，內容涵蓋國際經濟金融及青年創業等議題，由大學及業界專家共同授課，提升高中學生財經學群相關知能。

▲▼中國信託,台北市教育局,財經課程,貨幣,金融,素養課程,理財教育（圖／中信銀行提供）

此外，每年規劃金融知識主題特展的中國信託文薈館，今年特別分享特展資源，將貨幣及銀行的趣味知識，轉化成課堂教材並授權給臺北市「酷課雲」學習平臺，教材內容從古早貝殼、玉石、穀物、刀幣等不同形式貨幣，至現今銀行功能、電子支付、虛擬貨幣演變等金融知識，以深入淺出的方式提供學生自主學習；同時中國信託文薈館打造的「錢進世界教具車」也首度前進國小校園，預計今年底前，巡迴臺北市5所國小，透過情境教學，提供課本以外的金融知識。

▲▼中國信託,台北市教育局,財經課程,貨幣,金融,素養課程,理財教育（圖／中信銀行提供）

中國信託文薈館以普及金融教育為目標，至今（2021）年累績入館人次近38萬人，館內展覽揉合中國信託的歷史與臺灣金融發展軌跡，運用互動科技、遊戲體驗，了解各時期臺灣金融與生活樣貌的轉變，從早期存摺存款到數位轉型的金融服務，亦經常設計金融教育特展與老少咸宜的金融理財教育活動，如股票展、穿越古今銀行展、認識臺灣鈔票特色等活動，未來中國信託文薈館持續規劃不同金融教育主題活動，詳情請至中國信託文薈館官網https://www.ctbcmuseum.com與「中國信託文薈館CTBC Museum粉絲團」www.facebook.com/ctbcmuseum/查詢。

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